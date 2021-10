Miriana Trevisan sta usando Nicola Pisu?/ Avrebbe un imprenditore milanese che l’aspetta dopo il GF VIP

Miriana Trevisan continua ad animare la casa del Grande Fratello Vip 2021. Ieri sera, durante una romantica cena nella Love Boat, si è lasciata andare baciando Nicola Pisu a cui, tuttavia, ha chiesto di non raccontare niente agli altri concorrenti che hanno potuto vedere solo qualche momento della cena. Nonostante il bacio con Nicola Pisu, tuttavia, intorno alla vita sentimentale della showgirl, continuano ad esserci numerose indiscrezioni.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati/ Lei pentita? "Non lo diciamo"

Alfonso Signorini, durante l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, ha chiesto a Miriana se ci sia una persona speciale nella sua vita. «Non è che questa tua ritrosia sia legata a una promessa che hai fatto a una persona che è fuori dalla casa che ti aspetta e ha preso delle scelte importanti per te?» – ha detto Signorini chiamandola in confessionale. «Non conosci nessun Bruno? Io mi fido di quello che dici però sappi che fuori si dice altro. Per me l’importante è che ti senti libera lì dentro. Se è come dici tu, lasciati andare», ha aggiunto il conduttore.

Andrea Casalino a Miriana Trevisan/ "Mi provocavi lasciando indumenti in bagno..."

Miriana Trevisan, rumors sulla vita privata

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 20 ottobre, ribadisce il gossip lanciato da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021. “L’ex di Pago, fuori dal reality, ha lasciato un cuore appeso. Un imprenditore milanese che la aspetta a braccia e cuori aperti…. Dopo una promessa d’amore che la showgirl ha fatto prima di entrare nella trasmissione”, si legge nelle Chicche di gossip.

Ad Alfonso Signorini, la Trevisan ha spiegato di non aver lasciato nessuna persona fuori ad aspettarla. Nel frattempo, in casa, ha dato il primo bacio a Nicola Pisu. Nascerà davvero l’amore?

Chi è Bruno presunto "flirt" di Miriana Trevisan?/ Signorini incalza, lei "non lo conosco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA