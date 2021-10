Nicola Pisu innamorato di Soleil o Miriana Trevisan?/ “Non passo da una donna all’altra…”

Nicola Pisu si è ritrovato inaspettatamente diviso tra due fuochi: Soleil Sorge o Miriana Trevisan? Il figlio di Patrizia Mirigliani nella Casa del Grande Fratello Vip si sta facendo conoscere poco alla volta ma una cosa appare certa: il giovane si sarebbe preso una cotta per Soleil Sorge, seguita da un interessamento a sorpresa nei confronti dell’ex Ragazza di Non è la Rai. Se la prima gli ha fatto intendere di non poter esserci nulla tra loro al di fuori di una amicizia, la seconda avrebbe gradito maggiormente le sue attenzioni, tanto da scambiare con lui un bacio a stampo e passare la notte nello stesso letto.

Adesso però è tempo di fare chiarezza ed alla vigilia della nuova puntata alcune inquiline si sono avvicinate a Nicola sperando di saperne di più sui suoi sentimenti e dando al ragazzo dei validi consigli. Il primo punto riguarda proprio il suo interesse nei confronti della Trevisan. Manila, Jo e Katia hanno così cercato di capire se durante la festa per il compleanno della Nazzaro, Pisu abbia avuto solo voglia di scherzare e divertirsi o se sotto sotto il suo atteggiamento nascondeva un ver interesse nei confronti della showgirl.

Nicola Pisu diviso tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan

Nei giorni scorsi Nicola Pisu aveva confidato una cotta per l’influencer Soleil Sorge, motivo per il quale Miriana Trevisan ha creduto che quanto accaduto tra i due fosse solo un gioco. Il giovane però ha voluto fare chiarezza precisando: “Non sono mai stato uno che passa da una donna all’altra”, spiegando di aver apprezzato molto il tempo trascorso con Miriana alla quale negli ultimi giorni si è legato sempre di più.

Per Manila, entrambi gli inquilini sarebbero affamati di affetto, per questo scherzerebbero in modo particolarmente fisico ed affettuoso. E’ Jo Squillo però a chiedere a Nicola in modo diretto cosa pensi davvero della showgirl e la risposta non tardò ad arrivare: “È una bella donna, affettuosa, dolce”. Il suo interesse va oltre la semplice amicizia? Miriana al tempo stesso sembra essere frenata dalla differenza di età tra loro. Secondo Jo e Manila, il tempo che Pisu ha perso a causa della sua dipendenza dalle droghe gli avrebbe impedito di crescere e prendere coscienza di se stesso, motivo per il quale adesso potrebbe approfittare di questa importante esperienza. “Sei un ragazzo fortunato, hai tutto, ora devi dare”, lo ha spronato la cantante. Ad intervenire è stata però anche Miriana che gli ha consigliato di non inibirsi e di essere sempre se stesso.

