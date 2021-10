Nicola Pisu innamorato di Solel Sorge “Vorrei baciarla”/ Davide frena, “Non buttarti”

Nicola Pisu è innamorato di Soleil Sorge. Dopo Tommaso Eletti e Gianmaria Antinolfi, anche Pisu ora ha dichiarato di provare qualcosa per la bella influencer. Parlando con Davide Silvestri, il figlio di Patrizia Mirigliani ha confessato: “Provo qualcosa questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto. Quando sto con lei sto bene. Lei secondo me lo sa già”.

Nicola Pisu è convinto che anche Soleil sia invaghita di lui anche se è preoccupato di fare qualche passo sbagliato: “Io non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo”. Nicola la vorrebbe abbracciare e stringere a sé per farle capire quanto per lui è importante.

Davide Silvestri frena Nicola Pisu: “Prima di baciarla…”

Davide Silvestri decide di dare un consiglio a Nicola Pisu. L’attore gli dice: “Se secondo te lei lo sa già, trai le tue conclusioni. Se però provi davvero qualcosa prova ad andare ad uno step oltre. Sempre però non esagerando in quello che fai. Ma prima di provare a baciarla devi essere sicuro che non si tiri indietro. Questo devi capirlo tu e non posso dirtelo io”. Davide lo incoraggia spingendolo anche a rischiare, non prima però di aver capito se le sue attenzioni siano realmente ricambiate: “Ci parli, guardi le cose e vedrai che una donna te lo fa capire se le piaci o meno. Però non buttarti senza prima provare a capire cosa pensa lei”, ha poi aggiunto.

L’attore poi scherzando propone a Nicola Pisu di inviare un biglietto a Soleil con scritto: “Ti vuoi mettere insieme a me?”. Un gesto che pare troppo da scolaro però. Nicola è molto pensieroso anche perché trovarsi ogni giorno davanti Soleil che rappresenta la donna dei suoi desideri non è affatto facile: “Fossimo fuori sarebbe diverso, ma qui la vedi 24 ore su 24, se una persona ti piace e lei non ti vuole è brutto”. Dopo aver accantonato il bacio con Alex Belli, Nicola Pisu prenderà una cantonata?



