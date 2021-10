Nicola Pisu/ Lo staff attacca Katia Ricciarelli:”Purtroppo, non sempre i grandi lo sono anche nella vita”

Nicola Pisu sta vivendo con tranquillità l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Superata la timidezza iniziale, il figlio di Patrizia Mirigliani si sta lasciando andare e, dopo quasi un mese di permanenza nella casa di Cinecittà, sta legando in modo particolare con Alex Belli, Davide Silvestri e, soprattutto, con Soleil Sorge con cui trascorre la maggior parte del suo tempo.

Con Soleil sta nascendo un’amicizia speciale. In Soleil, Nicola ha trovato una persona con cui parlare e sulla quale poter contare. Alla Sorge, infatti, ha parlato anche del periodo buio che ha dovuto affrontare in passato. “Io, nella scuola pubblica, ho fatto più amicizie che mi sono anche rimaste, gente più semplice”, ha confessato Nicola per poi lasciarsi andare parlando anche degli anni in cui è stato dipendente dalla droga. “Ero sregolato in tutto quando lo facevo, mangiavo a tutte le ore. Infatti pesavo 94 chili, era il 2011. Se vedi le foto dici non ero io. È partito tutto da lì comunque, quella sostanza ti leva gli equilibri”.

Lo staff di Nicola Pisu contro Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, si è lamentata di Nicola Pisu e del suo atteggiamento. “Io non lo capisco quando parla, tu?”, ha detto la Ricciarelli mentre era in cucina con Manila Nazzaro. Nicola, in quel momento, era proprio accanto alla Ricciarelli ma ha deciso di non replicare per evitare polemiche. Tuttavia, a commentare l’atteggiamento della Ricciarelli nei confronti di Nicola è il suo staff.

Sul profilo Instagram di Nicola, infatti, è stato pubblicato il video del momento con il seguente commento: “Purtroppo, non sempre i grandi lo sono anche nella vita, vero Katia Ricciarelli?” (cliccate qui per vedere il post).La situazione tra la Ricciarelli e Nicola sarà affrontata nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021?

