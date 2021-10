Grande Fratello Vip 2021: eliminato, nominati e pagelle/ Processo a Soleil, Manuel Bortuzzo non molla Lulù…

Grande Fratello Vip 2021, le pagelle della sesta puntata

La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2021 si prospettava non facile per Alfonso Signorini e in effetti è stato proprio così. Tante questioni delicate, tanti scontri da affrontare e scene piuttosto trash di fronte alle quali il conduttore è stato costretto anche a staccare il collegamento. Alti e bassi per Signorini, che ha gestito bene alcune questioni, molto meno altre. VOTO 6.

Nonostante non abbia fatto molti interventi in diretta, Sonia Bruganelli acquista questa sera molti punti. Al di là degli schieramenti, l’opinionista piace per la sua schiettezza, anche quando si tratta di argomenti scomodi. Spesso controcorrente, la Bruganelli riesce a dire la sua sempre con garbo e pacatezza, rispondendo con un sorriso anche agli attacchi. VOTO 8. Non con la stessa nonchalance ma comunque schietta Adriana Volpe, che si trova in accordo anche con la sua nemica/amica Bruganelli. VOTO 7.

Le pagelle dei concorrenti della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2021

Passiamo ora ai concorrenti: quali sono stati i protagonisti di questa sesta puntata del Grande Fratello Vip 2021? Ancora una volta è lei a creare le dinamiche più importanti della puntata: Soleil Sorge. Dallo strano rapporto con Gianmaria Antinolfi, fino alla più spinosa questione delle accuse di razzismo ricevute. Soleil riesce a smuovere anche gli animi più pacati. Certo, non è una delle concorrenti più facili con cui avere a che fare in una casa, ma vista dalla parte dello spettatore è sicuramente la concorrente più interessante. VOTO 7.

Ainett Stephens dà finalmente sfoggio della sua grinta, perdendo anche troppo le staffe. Bene e giusto far sentire le proprie ragioni, ma anche i modi sono importanti. VOTO 6.

Le sorelle Selassiè tra alti e bassi. Altre concorrenti protagoniste di questa edizione, cedono però troppo a provocazioni e gelosie, spesso senza motivo. VOTO 6,5.

E a proposito di Selassié, inizia a dare più di un dubbio la veridicità dell’interesse di Manuel Bortuzzo verso Lulù. Che sia davvero solo il fastidio del rossetto e del trucco di lei a portarlo ad allontanarla in più occasioni, impedendole anche di baciarlo? VOTO 5,5

I nominati e l’eliminato della sesta puntata del Grande Fratello Vip 2021

Altra protagonista della puntata Raffaella Fico, che ha mostrato una parte di se inedita, imbarazzata e innamorata, quando ha incontrato il suo fidanzato Piero. VOTO 6,5

Il momento più toccante è stato quello dedicato a Nicola Pisu. Con grande onestà ha raccontato dettagli molto forti della sua dipendenza dalla droga prima di sciogliersi in lacrime di fronte a sua madre Patrizia Marigliani. VOTO 7,5

Concludiamo con l’eliminato della sesta puntata, Andrea Casalino, di cui la Casa non sentirà una particolare mancanza.

I nominati della puntata sono invece: Davide Silvestri, Amedeo Goria, Samy e Nicola.



