Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani “Miriana? Libero di fare quello che vuole”/”Non posso parare colpo su tutto”

Nicola Pisu al Grande Fratello Vip 2021 è sempre più preso da Miriana Trevisan. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha perso davvero la testa per la ex ragazza di Non è la Rai. La conferma arriva, giorno dopo giorno, nella casa di Cinecittà dove non perde mai d’occhio la sua amata. In particolare la scorsa notte il ragazzo ha fatto un gesto davvero tenerissimo. Dopo essersi disteso nel letto accanto a Miriana, quando è arriva la compagna di letto Jo Squillo, invece di andarsene si è disteso per terra accanto al letto di Miriana. Non solo, Nicola le ha dato la mano per tutta la notte facendo un gesto molto tenero, ma la Trevisan non ha apprezzato. Anzi il giorno dopo ha ripreso il figlio di Patrizia Mirigliani, mentre Carmen Russo ha cercato di farla ragionare sul gesto romantico.

Miriana Trevisan crolla al GF Vip: crisi di pianto/ Nicola Pisu le dorme vicino al letto per terra

Dal canto suo Miriana ha travisato del tutto il gesto trovandolo perfino poco dignitoso e l’ha detto direttamente a Nicola precisando: “mi dava fastidio per te”. Sui social è scoppiato il caso con tantissimi commenti: da un lato c’è chi ha scritto “ma una madre che vede il figlio dormire a terra come un cane per una che neanche corrisponde ai suoi sentimenti per quanto possa avere un’età maggiore è umiliante” e chi ha giudicato Nicola come ridicolo.

Miriana Trevisan "Nicola Pisu? Fosse più grande sarebbe perfetto"/ "Questo mi fa soffrire"

Patrizia Mirigliani su Nicola Pisu e Miriana Trevisan: “sono liberi”

Intanto fuori dalla casa del GF VIP, Patrizia Mirigliani in una intervista rilasciata al settimanale Chi ha parlato del figlio Nicola Pisu e della conoscenza con Miriana Trevisan. “Giudizi non ne do perché è un gioco e perché la vita di mio figlio è sempre stata gestita da lui” – ha detto la patron del concorso di bellezza di Miss Italia che parlando del figlio ha dichiarato: “Nicola è un puro. Ha una personalità che sta piacendo molto e, quando si è avvicinato a Miriana, ho pensato che noi genitori dobbiamo lasciare i figli liberi di fare le loro scelte, perché una madre non può parare il colpo su tutto”.

Nicola Pisu sbotta con Miriana Trevisan/ "Io eccessivo? Non ho 12 anni!" Sui social…

Poi la Mirigliani ha parlato della Trevisan dicendo: “non mi metto a fare la suocera, non la conosco e non la posso giudicare da un televisore. Nicola è un ragazzo che ha avuto una carenza affettiva molto forte dovuta al fatto che per 14 anni non ha vissuto, non era se stesso”. Le ultime parole sono per il figlio: “oggi è lucido, è uscito dal tunnel della droga e spero che continui a rimanerne fuori perché quella è una brutta bestia. È passato da tante sfide e da tanti dolori e nella Casa ha cercato affetto. Per me lui è libero di fare quello che vuole”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA