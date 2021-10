Patrizia Mirigliani vs Nicola Pisu e Miriana Trevisan al GF VIP/ Criticherà ancora la coppia?

Patrizia Mirigliani faccia a faccia al Grande Fratello Vip con Nicola Pisu e Miriana Trevisan: lite in famiglia?

Patrizia Mirigliani non vede di buon occhio la relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu e questa sera lei entrerà al Grande Fratello Vip per un duo confronto. Il figlio e la showgirl sono sempre più vicini e tra i due sono scattati anche dei baci sotto le lenzuola. La madre di Nicola ha però palesato la sua contrarietà in due post pubblicati su Instagram. Nel primo ha caricato una foto del figlio con un messaggio particolare: “Non farti prendere in giro“. Il secondo post è stato pubblicato sul profilo di Nicola e Miriana è stata paragonata ad una strega ammaliatrice. Miriana non ha preso bene le frecciatine di Patrizia Mirigliani e ha pianto.

Confidandosi con le altre coinquiline aveva dichiarato: “Tutto questo caos ha fatto per un semplice corteggiamento. La cosa mi sembra un po’ forte, come se fosse successo chissà cosa. Non ho fatto proprio nulla di male. Avessi fatto qualcosa, io ho la coscienza pulita. Posso ballare il tango, posso danzare con lui e farmi corteggiare. Questo mi fa pensare che la madre non ha fiducia in lui, che devo dirti, non tanto in me. A me basta avere la fiducia di mia madre e della mia famiglia. Perché se dice così non ha fiducia in Nicola”. Stasera Patrizia Mirigliani sarà presente al Grande Fratello Vip e si confronterà con Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan delusa da Patrizia Mirigliani: “Chissà se mi arriveranno delle scuse”

Nelle ultime ore, Nicola Pisu si è però sfogato spiegando di far fatica a comprendere Miriana Trevisan. Il ragazzo si è infastidito per le parole della madre pur apprezzando il suo gesto di avvertenza. Patrizia Mirigliani avrebbe fatto capire che la Trevisan non sarebbe interessata al figlio ma che lo starebbe illudendo con il suo fascino di donna sensuale e con maggiore esperienza rispetto a lui. La Mirigliani vorrebbe evitare che il figlio possa essere risucchiato in una delusione d’amore considerando anche i trascorsi del ragazzo. In molti pensano in effetti che Miriana starebbe mettendo in piedi una farsa pur di finire al centro delle dinamiche televisive.

Miriana Trevisan si aspetterà sicuramente stasera delle scuse da parte di Patrizia Mirigliani: “Non è giusto quello che è successo, io adesso penso solo a mio figlio, chissà se mi arriveranno delle scuse”. Francesca Cipriani aveva già lanciato nei giorni scorsi una lancia in favore della Mirigliani spiegando che lei non avrebbe mai pubblicato lo scatto che ritraeva la Trevisan come una strega. Nicola è dello stesso parere tanto da prendere delle difese della madre. Il giovane minimizza però lo stato d’animo di Miriana. Cosa succederà stasera?



