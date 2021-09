Nicola Pisu svela la durata del Grande Fratello Vip 2021/ La regia lo censura ma…

Nicola Pisu le rivelazioni “proibite” dentro la Casa…

Nicola Pisu è stato il focus di tutte le attenzioni, soprattutto negli ultimi giorni. Il ragazzo figlio di Patrizia Mirigliani, nipote di Enzo, organizzatori di Miss Italia ha rivelato molto di se, tra cui uno davvero sconvolgente. Nicola dopo essersi appartato in giardino, il luogo deputato a tutte le confessioni dei concorrenti, con Sophie Codegoni ha svelato un suo segreto forse non conosciuto da tutti i concorrenti del reality.

Gianmaria Antinolfi, qual è il segreto su Soleil?/ "Speriamo non si sia sentito"

L’organizzazione, durante la firma del contratto ha lasciato intendere che i 93 giorni della durata di trasmissione, in caso di successo mediatico, potrebbero protrarsi nel tempo fino ad arrivare ad un’estensione di otto o nove mesi, la regia ha cercato di coprire il segreto come ha potuto cercando di disattivare l’audio, ma ormai in tutto il web gli spettatori della trasmissione sono rimasti increduli per questa news che alle loro orecchie ha avuto il sapore di una promessa vera e propria. Questa notizia, però, potrebbe dividere il pubblico del reality e con questa sera Alfonso Signorini dovrà sicuramente dare spiegazioni sia ai concorrenti che al pubblico, che questa rivelazione costi la squalifica a Pisu?

Soleil Sorge vs Gianmaria Antinolfi/ "Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai al GF VIP..."

Nicola Pisu, entrato nel cuore del gruppo del Grande Fratello Vip

Nicola Pisu non è propriamente un vip, potrebbe essere definito come un vip di seconda fascia, un figlio di, piuttosto che un vip vero e proprio, che sta cercando di conquistarsi il suo posto sotto i riflettori anche parlando di se da un punto di vista molto personale, come la recente confessione fatta a Gianmaria Antinolfi. Durante un dialogo tra i due Nicola ha confessato al compagno il passato difficile con una dipendenza da cocaina ora però superata.

Nicola ha dichiarato infatti di aver superato quella fase difficile della sua vita e di essere pronto ad una fase matura della sua professione e della sua carriera. Dal punto di vista mediatico Nicola Pisu è un ottimo giocatore, collaborativo e apprezzato da pubblico e critici, quindi, se accettate un azzardo da bookmaker, lo vedremo ancora protagonista, in positivo, per molte altre puntate, se l’errore commesso ingenuamente dal ragazzo non gli costi il suo posto all’interno della casa questa sera.

Piero Neri, fidanzato Raffaella Fico/ Nozze dopo il Grande Fratello? La promessa e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA