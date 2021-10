Nicola Radici, ex marito Ainett Stephens/ Amore per i figli “voi prima di ogni cosa”

Nel 2015 Ainett Stephens, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ha sposato Nicola Radici, imprenditore e di calcio di squadre del calibro di Atalanta, Albinoleffe e Prato. Una differenza di dieci anni rispetto alla modella venezuelana, più giovane di lui, e dal cui amore è nato il piccolo Christopher, che oggi ha 5 anni. Il loro matrimonio è però naufragato e la separazione dal marito ha rappresentato uno dei tasselli dolorosi della vita di Ainett che ha dovuto fare i conti anche con altri drammi ben più pesanti.

Patrizia Migliani/ "Mio figlio Nicola Pisu mi ha odiata per avermi denunciata"

Nicola era legato ad Ainett da nove anni prima di pronunciare il fatidico “sì”, e solo un mese dopo la cerimonia nunziale ha coppia è stata allietata dall’arrivo del primogenito Christopher. Un figlio fortemente voluto il cui arrivo però è stato due anni dopo oscurato dalla scoperta della malattia, l’autismo, che ha cambiato la vita dei suoi genitori. L’imprenditore Nicola Radici, prima della nascita di Christopher aveva già vissuto la gioia della paternità con l’arrivo di Jacopo (nato nel 1998), il figlio avuto da una precedente relazione con Jaqueline Hurtado.

Adriano Trevisan, padre di Miriana/ Morto per covid, la figlia non lo ha dimenticato

Nicola Radici, ex marito Ainett Stephens: il legame con i suoi due figli

Nicola Radici, a differenza dell’ex moglie e oggi gieffina, Ainett Stephens, ha sempre lavorato lontano dalle luci della ribalta. Nato a Bergamo nel 1973, il dirigente sportivo vanta importanti collaborazioni con numerose realtà del settore sia in Italia che in Spagna. Nella sua scheda biografica è possibile leggere di cosa si occupa nel dettaglio: è parte del consiglio di amministrazione delle aziende di famiglia. Attualmente ricopre incarichi dirigenziali in varie società: è Consigliere delegato a Radici Pietro Industries & Brands Spa nonché Consigliere di amministrazione Miro Radici Family of Companies; è presidente Radici Usa ma anche CEO Radici Hungary e CEO Miro Radici Finance.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, 7A PUNTATA/ Diretta: Goria e Nicola al televoto

Schivo e riservato, si divide tra Marcella, in Spagna, e Bergamo, la sua città di origine. Nella sua biografia di Instagram, dove ha un seguito di oltre 20 mila follower, si definisce un “business man e football manager”. Oltre a condividere numerosi scatti lavorativi, molti sono quelli che immortalano i suoi due figli insieme. “Jacopo e Christopher insieme, voi prima di ogni cosa”, scrive in una delle foto postate nelle passate settimane. Ed ancora, un nuovo scatto, “Due fratelli e una famiglia di sangue”, scrive Nicola condividendo la foto che vede il fratello maggiore tenere in braccio il piccolo Christopher.



© RIPRODUZIONE RISERVATA