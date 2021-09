Ainett Stephens/ Violenze alla madre e autismo figlio “il mondo mi è crollato ma…”

La modella Ainett Stephens, dopo aver chiarito la sua posizione con Amedeo Goria ha proseguito più serenamente la sua convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip. Alla vigilia della nuova puntata di stasera, la donna ha voluto condividere con Francesca Cipriani un suo momento di grande intimità ed al tempo stesso dolore. La vita dell’ex ‘Gatta nera’, purtroppo, è stata caratterizzata da diversi momenti cupi, come la scomparsa misteriosa della madre e della sorella, avvenuta nel 2004. Per Ainett, le due donne sarebbero state uccise, “forse bruciate”. E proprio della madre è tornata a parlare nelle ultime ore lasciandosi andare a nuove confidenze inedite.

Nel tentativo di consolare la Cipriani dopo un suo momento di estrema fragilità, la Stephens le ha aperto il cuore parlandole di un momento molto delicato della sua vita. Dopo la perdita della madre in circostanze mai chiarite, a soli 21 anni Ainett, sebbene fosse molto giovane, si è dovuta occupare dei suoi fratelli, prendendo a tutti gli effetti il posto del genitore mancante.

Ainett Stephens, la fede in Dio nei momenti di sconforto

Ainett Stephens si è ritrovata così a diventare adulta all’improvviso e proprio le esperienze più dolorose sono riuscite a formarla e a farla diventare la donna forte che è. Nel corso della sua confidenza con la showgirl, la modella ha proseguito: “Tutto quello che ho vissuto da piccola mi ha portata ad essere una donna molto razionale”.

A Francesca Cipriani ha poi raccontato di aver assistito nel corso della sua infanzia, per svariate volte, alle violenze subite dalla madre in Venezuela: “Per questo ora ho questo meccanismo di difesa per cui non voglio che gli uomini si prendano gioco di me”, ha aggiunto, motivando alcuni suoi comportamenti nei confronti dell’altro sesso. Per l’ex ‘Gatta nera’ le esperienze del passato hanno avuto un peso molto importante ma hanno influito talvolta anche negativamente, penalizzandola. Ainett ha ad esempio raccontato le sue difficoltà a rapportarsi con gli uomini per via del suo carattere spesso fin troppo forte e determinato. Di recente la donna ha dovuto fare i conti con la fine del suo matrimonio e la scoperta della malattia del figlio, affetto da autismo: “Il mondo mi è crollato addosso”, ha ammesso. Ma i suoi momenti bui è riuscita a superarli grazie alla fede in Dio, come ha confidato alla sua amica: “Ognuno ha la sua via d’uscita, la mia è stata la fede”.

