Nicolas Vaporidis torna in Italia e cambia tutto/ Dopo l’Isola dei Famosi, stravolge…

Nicolas Vaporidis cambia look dopo l’Isola dei Famosi 2022

Dopo aver festeggiato la vittoria dell’Isola dei Famosi 2022 in Honduras con gli altri finalisti, Nicolas Vaporidis è rientrato in Italia per riabbracciare la propria famiglia. Esattamente come hanno fatto gli altri naufraghi, in primis Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger, anche Nicolas Vaporidis ha deciso di sistemare un po’ il look. Il vincitore della sedicesima edizione dell’Isola è tornato in Italia magrissimo e con una barba abbastanza lunga.

Dopo aver mangiato e riabbracciato tutti i cari, così, l’attore ha deciso di dare un taglio alla barba come mostra il prima e il dopo pubblicato dalla pagina Instagram Pipol Tv. Pur non rinunciando totalmente alla barba, il taglio è evidente e rende più chiari i lineamenti del visto di Vaporidis.

Nicolas Vaporidis, vacanza con Edoardo Tavassi?

Sull’Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis ha trovato un amico in Edoardo Tavassi che è stato uno dei primi che ha sentito appena rientrato in Italia come ha mostrato lo screenshot di una videochiamata pubblicata dal fratello di Guendalina Tavassi. I due hanno promesso di vedersi spesso ed Edoardo ha annunciato che andrà presto a Londra per trascorrere qualche giorno con Nicolas e conoscere la sua fidanzata.

L’estate, però, è ancora lunga e chissà che i due non decidano di concedersi anche una vacanza tra amici. Nel frattempo, i fan non vedono l’ora di vederli nuovamente insieme. La loro amicizia, infatti, ha conquistato davvero tutti e alla reunion potrebbero partecipare anche Guendalina, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

