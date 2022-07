Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis a Pechino Express?/ Dopo l’Isola, la confessione…

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis: l’amicizia continua dopo l’Isola dei Famosi 2022

Uno dei rapporti più veri nati sull’Isola dei Famosi 2022 è sicuramente quello tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Tra i due non sono mancati i momenti di scontro che, tuttavia, hanno solidificato un’amicizia che intendono coltivare nella vita di tutti i giorni. Edoardo è una delle prime persone che Nicolas ha sentito sia dopo la finalissima dell’Isola che dopo il suo rientro in Italia. Nel corso di una diretta Instagram, Edoardo Tavassi ha raccontato di aver avuto degli attacchi d’ansia e di essere grato a Nicolas per l’aiuto che gli ha sempre dato.

Il fratello di Guendalina Tavassi, infatti, ha spiegato che, senza Vaporidis, non sarebbe riuscito ad affrontare tutta l’esperienza. Un’amicizia vera che porterà entrambi anche a trascorrere del tempo a Londra, città in cui l’attore ha aperto un ristorante e dove Edoardo intende trascorrere qualche giorno. I due amici, tuttavia, potrebbero affrontare insieme anche un altro reality.

Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis: la verità su Pechino Express

Il rapporto tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis ha conquistato anche il pubblico e, nel corso di una diretta Instagram nel corso della quale ha svelato anche il proprio pensiero su Mercedesz Henger, Edoardo ha risposto agli utenti che gli hanno chiesto se parteciperebbe a Pechino Express.

“Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis. Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico. Sì mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame. Io ho perso 23, forse anche 24 kg. Nicolas è quello che ha sofferto di più la fame con Carmen. Loro due morivano di fame. Io non l’ho mai sofferta, sono entrato con la panza. Sono entrato che pesavo 112 kg. Pensavo ‘mo me tuffo in mare e faccio uno tsunami”, ha svelato Edoardo come riporta Biccy.

