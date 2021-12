Nicola Vivarelli, Sirius di Uomini e Donne/ “GF m’aveva cercato. L’Isola dei Famosi…”

Nicola Vivarelli, in arte Sirius, è intervenuto ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. L’ex corteggiatore di Gemma Galgani a “Uomini e Donne” ha innanzitutto aggiornato gli ascoltatori e i telespettatori (Rtl 102.5 è la prima radiovisione d’Italia, ndr) circa gli ultimi accadimenti della sua vita: “È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto”.

Il giovane è un appassionato di astronomia e grazie al suo lavoro ha potuto intraprendere la conoscenza di questa disciplina: “A tutti noi incuriosisce un po’ sapere cosa c’è nell’universo, quindi ho i miei libri, studio. Il mio soprannome, Sirius, indica la stella più luminosa del cielo. Sicuramente è il mio nickname più appropriato”. Ma cosa ci sarà nel futuro di Nicola Vivarelli? “Sicuramente andare a Napoli per finire i miei corsi di aggiornamento e imbarcarmi. Probabilmente andrò ai Caraibi e continuerò così la mia carriera nella Marina mercantile, ma non nego che mi piaccia molto il mondo dello spettacolo, della tv, della moda”.

NICOLA VIVARELLI (SIRIUS): “L’ISOLA DEI FAMOSI SAREBBE IL REALITY GIUSTO PER ME. HO DETTO NO AD ALFONSO SIGNORINI PERCHÉ…”

Nel prosieguo del suo intervento a “Trends&Celebrities”, Nicola Vivarelli alias Sirius ha quindi rivelato che il suo sogno sarebbe quello di partecipare a un reality show, facendo esplicita menzione di uno dei format targati Mediaset: “L’Isola dei Famosi sarebbe proprio il reality giusto, farebbe al caso mio. Penso di essere abbastanza adatto, spirito d’adattamento ne ho parecchio. L’unico problema è rappresentato dal fatto che sono un grandissimo mangione, in quanto mi alleno tanto e ci tengo proprio al mio aspetto, mi fa sentire bene”.

Intanto, nei mesi scorsi per lui si è palesata l’opportunità di un ritorno sul piccolo schermo, che però non è riuscito a cogliere: “Mi chiamarono e mi proposero il Grande Fratello Vip, ma per impegni lavorativi non ho potuto prendervi parte”.



