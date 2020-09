Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Scontro con Gemma Galgani, ma la gelosia…

Nicola Vivarelli, il discusso Sirius che, pur avendo solo 26 anni, nella scorsa stagione del trono over ha corteggiato Gemma Galgani, torna nel parterre di Uomini e Donne per un confronto chiarificatore con la dama torinese che ha deciso di regalarsi un lifting per rinnovare la propria immagine. Una frequentazione, quella tra Nicola e Gemma che si è arenata nel corso dell’estate per scelta della Galgani che non si è sentita apprezzata dal giovane cavaliere con cui ha deciso di troncare i rapporti improvvisamente. Dopo il lifting, Nicola e Gemma non si sono più visti, ma l’arrivo al centro dello studio del dating show di canale 5 è l’occasione per chiarire alcune questioni rimaste irrisolte. Tra i due non mancano accuse e ripicche, ma anche gelosie. Nicola, in particolare, punta il dito contro la Galgani ammettendo di essere rimasto molto deluso dal suo atteggiamento.

NICOLA VIVARELLI, SCONTRO A UOMINI E DONNE CON GEMMA GALGANI

L’idillio che c’era tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani alla fine della scorsa stagione di Uomini e Donne è svanito. Sirius, come si era presentato inizialmente a Gemma e al pubblico del programma di Maria De Filippi, non nasconderà il proprio malumore per il modo con cui Gemma ha deciso di chiudere la loro frequentazione. Gemma, però, è convinta della propria scelta e, a sua volta, accusa Nicola di non averla cercata per capire cosa stesse accadendo. Tra accuse e controaccuse, Nicola e Gemma ripercorrono la loro estate e non manca la gelosia della Galgani soprattutto quando Nicola balla con Valentina Autiero, la dama romana che, nella scorsa stagione, aveva più volte espresso apprezzamenti per il giovane cavaliere scontrandosi più volte con la stessa Gemma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA