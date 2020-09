Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Triangolo con Veronica e Moreno, il sosia di…

Nicola Vivarelli, dopo settimane di soli litigi con Gemma Galgani, volta definitivamente pagina dando il via ad un nuovo percorso come cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Nella puntata registrata venerdì 18 settembre, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Nicola si è accomodato al centro dello studio per fare il punto della sua conoscenza con Veronica. Chiuso definitivamente il capitolo con la dama di Torino e, dopo aver capito di non avere affinità caratteriali con Valentina Autiero, Nicola ha cominciato a conoscere prima telefonicamente e poi personalmente Veronica, una delle nuove protagoniste del parterre femminile. Sulla dama, però, ha posato gli occhi anche Moreno, il corteggiatore che è stato ribattezzato dal web “il sosia di Stefano De Martino”. Dopo il triangolo formato da Armando Incarnato, Lucrezia e Gianluca De Matteis, dunque, a Uomini e Donne ne sta nascendo un altro?

NICOLA VIVARELLI, ADDIO GEMMA GALGANI: ORA C’E’ VERONICA

Nicola Vivarelli dimentica Gemma Galgani con Veronica. La conoscenza tra il cavaliere 26enne e la dama continua anche se la presenza di Moreno turba l’ex pretendente della dama di Torino. La dama, infatti, è uscita anche con Moreno, ma un battibecco in studio tra i due convince Veronica a chiudere la frequentazione con l’ex corteggiatore del trono classico concentrandosi su Nicola. Per Vivarelli, dunque, Veronica sarà la donna giusta? Per il momento, il cavaliere non si sbilancia, ma si gode la sua nuova conoscenza con una donna più giovane e molto diversa caratterialmente da Gemma che, invece, chiusa la frequentazione con Paolo, sta portando avanti la conoscenza con Biagio.



