Nicolas Maupas, possibile ritorno a Mare Fuori?/ L’attore smentisce: “Non credo”

Nicolas Maupas tornerà a Mare Fuori? Arriva la smentita dell’attore

Nicolas Maupas ha interpretato il personaggio di Filippo, nella serie di straordinario successo Mare Fuori. In molti sono i fan che ancora sperano in un ritorno dell’attore nella fiction. A questo proposito, a far chiarezza è proprio Maupas ai microfoni del settimanale Gente.

“Non credo” ha risposto secco l’attore alla domanda su un possibile ritorno sul set dell’amata fiction. In merito alla sua amicizia con il collega Massimiliano Caiazzo, che nella serie interpreta Carmine, ha aggiunto: “Il rapporto con Massimiliano è qualcosa di prezioso. Ho trovato un collega, e un amico con il quale spero di condividere altri set. E’ dalla prima stagione che ci spalleggiamo e da allora non abbiamo mai smesso. Il legame tra i nostri personaggi si è evoluto, rafforzato ed è maturato nel tempo, su binari paralleli noi facevamo lo stesso. Ho una grande stima per lui, festeggio ogni suo traguardo.”

Nicolas Maupas smentisce la relazione con Valentina Romani

L’attore di Mare Fuori è stato al centro del gossip per una presunta relazione con la collega Valentina Romani. Nella serie i due vivono una travolgente storia d’amore, che ha fatto sognare i fan tanto da arrivare a pensare che esistesse un coinvolgimento sentimentale anche fuori dal set.

Ai microfoni del settimanale Gente, l’interprete di Filippo ha smentito categoricamente il pettegolezzo e spiega come sia riservato sul suo privato: “Oggi non mostrare le cose viene identificato con il nascondersi. Io semplicemente non espongo la mia vita privata nelle interviste o sui social. Ma le garantisco che non sono mai uscito con il passamontagna e che, se vado al ristorante, non prenoto una sala privata. Vivo la mia quotidianità tranquillamente” conclude l’attore.

