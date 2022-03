Nicolas Vaporidis, dal cellulare-gate all’ira di Floriana/ Leader sull’Isola ma non per tutti…

Nicolas Vaporidis: ancora scontro con Floriana Secondi all’Isola dei Famosi 2022

La puntata di giovedì dell’Isola dei Famosi 2022 ha avuto come protagonista Nicolas Vaporidis che non è entrato nelle grazie di Floriana Secondi. Difatti durante la serata si sono scontrati verbalmente diverse volte. Ad iniziare la disputa è stata l’ex gieffina che ha definito il compagno di viaggio un serpente e un infame: parole molto pesanti che all’inizio non sono state approfondite dalla conduttrice, che ha tagliato corto con il verdetto del televoto. Floriana non si è fermata qui e interrogata sull’argomento ha ribadito la slealtà dell’attore, che avrebbe utilizzato in albergo il cellulare, quando c’era il divieto e sulla spiaggia farebbe uso di un rasoio. Alvin è intervenuto spiegando che il rasoio è una richiesta medica che Nicolas non è tenuto a rivelare.

A Floriana, Vaporidis non piace e da giorni lo accusa di essere un privilegiato e un falso. L’attore si è difeso replicando di non essere avvezzo ad alimentare un certo tipo di dialogo e ci ha tenuto a precisare di non aver mai fatto uso del cellulare, chiedendo alla produzione dell’Isola dei Famosi 2022 di fare i dovuti controlli. Nella prova leader Nicolas e Estefania hanno dimostrato di essere in sintonia. Difatti sono riusciti, stando uno di fronte l’altro, a tenere un cerchio e un totem in equilibrio solo con la forza delle gambe. A sorpresa sono riusciti a superare la prova e a guadagnare la collana da leader che li ha resi immuni alla nomination e in più hanno stabilito chi mandare al televoto con Carmen e Alessandro. Il nome fatto dalla coppia è stato quello di Antonio e Floriana: una nomination scontata visto gli attacchi verbali che l’ex gieffina ha rivolto nei giorni trascorsi all’attore.

La coppia formata da Nicolas Vaporidis ed Estefania oltre ad aggiudicarsi il titolo di leader hanno avuto a disposizione il Fuoco Sacro per cuocere i cibi, ora bisogna vedere se lo useranno solo per loro, oppure decideranno di condividerlo con gli altri naufraghi. Il popolo del web sta apprezzando l’atteggiamento schietto e diretto di Floriana all’Isola dei Famosi 2022, in molti non discutono che il rasoio a Vaporidis possa essere un’esigenza medica, ma non si spiegano come mai alla Secondi, che ha subito un intervento chirurgico agli occhi, non sia stato concesso di portare con sé gli occhiali da sole.

C’è chi considera l’ex gieffina insopportabile e maleducata, e chi invece si complimenta con Nicolas definendolo un vero signore, perché di fronte alle accuse di Floriana è riuscito a mantenere un self control. Dall’altro lato però c’è anche chi invece non sopporta il suo modo di essere un nobile offeso molto british. Riuscirà a conquistare col tempo le simpatie del web?











