Nicolas Vaporidis forti tensioni con Jeremias Rodriguez/ Nuovi scontri in diretta all’Isola dei Famosi 2022

Nicolas Vaporidis è un tuttofare. All’Isola dei Famosi l’attore si sta dando molto da fare. Prima si è dilettato nell’apertura dei cocchi beccandosi i complimenti di Lory Del Santo e poi ha cercato di accendere il fuoco. Nicolas chiede a Carmen Di Pietro la gradazione delle lenti dei suoi occhiali. Nicolas le chiede: “Me li presti un secondo per favore?”. Nicolas li prende e li indossa. Poi sentenzia: “Sono poco graduati però”. La sua intenzione è quella di accendere il fuoco attraverso il riflesso della luce sugli occhiali. Nicolas prova a fare un tentativo ma invano. Il fuoco purtroppo non si accende. Marco Maddaloni gli consiglia di avvicinare le lenti degli occhiali: “Io mi ricordo che li mettevo più vicino”. Nicholas ammette: “Ci vorrebbe la lente di ingrandimento”. Nicholas ironizza: “Se le mancavano 5 diottrie era meglio”.

Approdato sull’Isola come concorrente singolo, Nicolas Vaporidis ha trovato la sua compagna di avventura direttamente tra la sabbia e i mosquitos dell’Honduras. La sua dama è infatti la modella argentina Estefania Bernal. I due sono subito finiti al televoto contendendosi la vittoria con l’altra coppia inedita, ovvero quella formata dal modello Roger Balduino e dalla moglie del calciatore Djordievic. I due hanno vinto ottenendo così la possibilità di entrare immediatamente in gioco.

Da tempo lontano dalle luci della ribalta Nicolas Vaporidis ha dalla sua uno stuolo di ex fans pronte a sostenerlo senza sé e senza ma, tanto da essere stato protagonista di una diatriba sui social, dove allo schieramento delle sostenitrici accanite e sognanti di vecchia data si è contrapposto il popolo dei più giovani che di Nicolas Vaporidis non aveva mai sentito parlare. Inoltre, un gossip lanciato da Dagospia, ha acceso una forte curiosità attorno alla vita privata dell’attore che si è dichiarato ufficialmente single, anche se – fonti certe – darebbero per certa la presenza di una fidanzata nella capitale.

Cosa dobbiamo aspettarci da Nicolas nelle prossime puntate? L’immagine che ha dato di sé l’attore nel corso della prima puntata è stata molto posata e contenuta, al di là di qualche sguardo di disapprovazione per le parole accusatorie rivoltegli da Jeremias Rodriguez, che ha tentato di nominarlo ignorando l’immunità dell’attore a causa del mancato saluto all’ingresso in Palapa. Quel che è certo, è che l’Isola dei Famosi potrebbe essere per lui un momento di riscatto, rispetto alla sua condizione di demofobia, ovvero il timore dei luoghi affollati, che ha condizionato la sua vita, portandolo ad allontanarsi dall’Italia e a ritagliarsi un posto a Londra dove si occupa di business e ristorazione.











