Nicolas Vaporidis/ Isola dei Famosi, dalle polemiche allo scontro con Lory Del Santo

Nicolas Vaporidis tornerà protagonista nella puntata di oggi dell’Isola dei Famosi? Se lo augurano in primis i fan dell’attore, visto che negli ultimi tempi è finito ai margini anche per via di un infortunio. Si è fatto male, infatti, mentre camminava in spiaggia. Era sulla sabbia quando ha battuto il piede in una radice di mangrovia che gli è entrata sotto l’unghia. Lo ha raccontato Alvin nel corso dell’ultima puntata per spiegare l’assenza di Nicolas Vaporidis. Ma l’attore ha poi fatto il suo ingresso in Palapa col dito del piede fasciato e raccontato di non sentirsi bene a causa del dolore.

L'isola dei famosi 2022 pronostici, chi è il vincitore?/ I pronostici dicono...

In studio, comunque, tutti hanno voluto fare un applauso di incoraggiamento ai naufraghi affinché si riprendano presto e possano continuare la loro avventura in Honduras. Lo spera lo stesso Nicolas Vaporidis che negli ultimi giorni è stato protagonista di un acceso confronto con Lory Del Santo (oltre che di alcune teorie del “complotto”). Le incomprensioni tra i due stanno aumentando, quindi i telespettatori in vista della puntata di oggi dell’Isola dei Famosi si chiedono se ci sia stato un chiarimento.

Nicolas Vaporidis, lite con Lory Del Santo: "Finta e bugiarda"/ "Non la sopporto..."

NICOLAS VAPORIDIS, SCONTRO TOTALE CON LORY DEL SANTO?

Nicolas Vaporidis ha dimostrato di non riuscire a sopportare il comportamento di Lory Del Santo, infatti non ha mai perso occasione per rimproverarla. Peraltro, nel corso di questa edizione la naufraga è stata presa di mira da molti concorrenti, quindi l’attore non fa eccezione. «Lui è sempre stato il mio preferito, ma ultimamente mi attacca inutilmente», si è sfogata Lory Del Santo in riferimento ai molteplici attacchi ricevuti da Nicolas Vaporidis, tanto che ormai non ne sopporta più la presenza.

Un sentimento ormai reciproco, visto che lui l’ha accusata di essere costruita. «Non mi piaci come persona, non mi piace quello che fai. Il tuo atteggiamento è finto e tu sei autocelebrativa». Dunque, tra Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo non scorre buon sangue. Resta allora da capire come proseguirà e si evolverà la loro convivenza sull’Isola dei Famosi… Sarà scontro totale o ci sono ancora margini per un riavvicinamento?

Lory Del Santo spietata con Nicolas Vaporidis/ “Geloso e rosicone, non è vero amico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA