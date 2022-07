Nicolas Vaporidis “Lory Del Santo? Alcuna affinità”/ “Carmen genio comico, Edoardo…”

Nicolas Vaporidis, cosa pensa di Lory Del Santo

Nicolas Vaporidis dopo 100 giorni di permanenza in Honduras ha conquistato il titolo di vincitore dell’Isola dei Famosi 2022. Nonostante la sua iniziale reticenza nei confronti del reality, l’attore ha deciso di lanciarsi in questa nuova sfida: “Perché il reality non è solo una vetrina, è un’esperienza umana molto forte”, ha ammesso in una intervista al Corriere della Sera. Dopo un inizio abbastanza aggressivo, Nicolas si è poi aperto e la musica è decisamente cambiata. Ma soprattutto ha sempre detto ciò che pensava: “Ho scelto di espormi e dire quello che pensavo senza farmi condizionare dal giudizio degli altri”.

Tra coloro che proprio ha mal tollerato, Nicolas Vaporidis ha avanzato innanzitutto il nome della regista di The Lady: “Nessuna affinità con Lory Del Santo: ho discusso tanto con lei. Non ho capito né condiviso il suo pensiero”. Ma non è stata la sola: “Anche con Jeremias Rodriguez, Clemente Russo e la moglie Laura non c’è stata nessuna affinità. Abbiamo valori opposti. Loro sono giocatori veri, con profonda conoscenza delle dinamiche dei reality, io non avevo consapevolezza di ciò, sono entrato naif. Mi auguro solo che loro nella vita privata non siano come sull’Isola, anche se temo che il gioco e le scorrettezze che fai nel gioco, siano lo specchio di ciò che sei nella vita”, ha commentato, ancora una volta senza peli sulla lingua.

Se con alcuni naufraghi la convivenza non è stata semplicissima per Nicolas Vaporidis, con altri invece è andata diversamente. E’ il caso di Edoardo Tavassi, con il quale è esplosa una sincera amicizia: “È vero, un rapporto nato in punta di piedi e diventato sempre più importante. Lui mi ha aiutato ad aprire la mia porta leggera, giocosa, ludica, meno seriosa”, ha spiegato.

E con Carmen Di Pietro? I due sono totalmente differenti ma anche con lei non è andata malissimo: “Io non avevo capito il suo registro e all’inizio l’ho osteggiata, criticata. Quando poi ho capito il suo genio comico, mi ha fatto morire dal ridere. È un Checco Zalone al femminile”. Nicolas Vaporidis ha anche ammesso di aver pensato in diverse occasioni di mollare tutto ed andare via, “poi per fortuna è prevalsa la parte positiva”, ha aggiunto. Ed è stato un beve dal momento che è riuscito a conquistare anche il pubblico da casa, vincendo con una percentuale altissima il reality di Canale 5.

