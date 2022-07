Nicolas Vaporidis “Non amo parlare delle mie ex”/ “Rapporto con Ali? Mai avuto prima”

Nicolas Vaporidis ed il rapporto con la fidanzata Ali

Nicolas Vaporidis si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2022 in cui ha trionfato dopo 100 giorni nei panni di naufrago in Honduras. Per lui, che ha sempre vissuto la privacy come una sorta di “ossessione”, la partecipazione all’Isola ha rappresentato qualcosa di inaspettato. Nonostante questo si è lasciato andare e nonostante la presenza delle telecamere si è aperto anche sulla sua vita privata.

Nel corso della sua permanenza in Honduras, infatti, Vaporidis ha svelato per la prima volta qualcosa in merito alla sua sfera amorosa. Questo è accaduto solo dopo quasi due mesi, quando finalmente ha parlato della sua attuale fidanzata, Ali, che vive a Londra. In merito Nicolas ha commentato nel corso della recente intervista: “Sì, mi sono lasciato andare e ho sentito il bisogno di condividere il fatto che ho incontrato una persona meravigliosa”. Con Ali, a quanto pare, Nicolas sta finalmente vivendo qualcosa di unico: “È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole”, ha commentato. Con lei ha incontrato una persona che gli ha permesso di essere se stesso e di valorizzare ciò che è. Un motivo in più per tenersela stretta: “E così farò con lei”, ha aggiunto.

Se sulla fidanzata Ali si è lasciato andare, Nicolas Vaporidis ha ammesso di non amare affatto parlare del suo passato amoroso. Delle sue ex fidanzate celebri come Cristiana Capotondi e Ilaria Spagna o della ex moglie Giorgia Surina con la quale celebrò le nozze a Mikonos, ha detto: “Non lo trovo elegante. Parlarne poi fa perdere di valore ai rapporti. Non credo a loro farebbe piacere sentirsi raccontate da me, e io non sarei contento se loro confidassero i nostri rapporti di un tempo. Sono cose nostre”.

Ripensando agli anni del grande successo, Nicolas Vaporidis ha ammesso di non essere stato pronto a gestirlo all’epoca di Notte prima degli esami. Nonostante il lungo stop, tuttavia, ha anche svelato di amare ancora profondamente il cinema. A tal proposito ha svelato di desiderare tornare a fare cinema, tv o teatro: “Ho accettato il periodo difficile, ma non ho mai smesso di amare il mio lavoro. Ora sto seguendo la corrente, e attendo che arrivino proposte”. Tra queste ha ammesso che non gli dispiacerebbe tornare a lavorare con i registi che conosce bene: “Genovese, Brizzi, Sorrentino, Virzì, Ozpetek. Ma anche persone nuove”, ha chiosato.

