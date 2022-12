Nicolas Vaporidis, protagonista in TV con Tipi da crociera/ E la fidanzata segreta…

Nicolas Vaporidis continua a riscuotere consensi da protagonista con il nuovo programma Tipi da crociera. La sitcom viene regolarmente trasmessa su Italia 1, dove l’attore veste i panni di un passeggero a bordo di una nave da crociera. Nella serie TV collabora con Lodovica Comello, altrettanto apprezzata per il ruolo ricoperto.

Nello sketch comedy di Italia1, Nicolas Vaporidis interpreta il ruolo di un addetto alle pulizie di nome Giorgio. Oltre a dedicarsi alla cura delle cabine, coltiva in sordina un amore incredibile per la musica. Il progetto televisivo è nato dopo il successo conquistato nella scorsa edizione de L’isola dei famosi, dove l’attore ha trionfato come vincitore. Dopo l’esperienza come naufrago è dunque tornato a concentrarsi sulla carriera da attore, sia televisiva che cinematografica.

Nicolas Vaporidis, in una lunga intervista rilasciata a Verissimo, ha ripercorso tutte le tappe fondamentali della propria carriera. Parlando della recente esperienza come naufrago, l’attenzione di Silvia Toffanin è stata inevitabilmente rivolta anche alla presunta relazione con una ragazza conosciuta a Londra. Si tratta di Ali Rinaldo, sulla quale le informazioni scarseggiano.

A tal proposito, Nicolas Vaporidis ha ancora una volta glissato sulle domande della presentatrice. Dopo aver annunciato la storia nel corso dell’avventura all’Isola dei famosi, l’attore non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sullo stato della relazione e sul conto della ragazza. Anche sui social entrambi evitano di documentare la propria quotidianità, avvolgendo nel mistero la storia d’amore.

