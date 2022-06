Nicolas Vaporidis vincitore ‘annunciato’?/ Nostalgia di casa: “Primo messaggio dopo l’Isola? A mia madre”

Nicolas Vaporidis: è lui il candidato alla vittoria dell’Isola dei Famosi?

Mancano ormai solo pochi appuntamenti prima della finale dell’Isola dei Famosi, e Nicolas Vaporidis continua ad essere uno dei candidati alla vittoria finale. Un percorso, quello dell’attore, che è stato caratterizzato da alti e bassi ma che ora sembra aver conquistato il pubblico da casa al punto da piazzarlo tra i naufraghi preferiti dell’edizione del reality. Forse inconsciamente Vaporidis ha percepito il sentimenti degli utenti e questo negli ultimi giorni avrebbe inciso non poco sul suo umore, tanto da preparare la colazione per tutti e dedicarsi con entusiasmo alla pesca.

Nonostante questo inizia a farsi sentire anche per Nicolas Vaporidis la nostalgia di casa. Nelle passate ore l’attore si è ritrovato a riflettere sull’argomento con l’amica Mercedesz Henger: “Siamo al punto in cui ‘ok, è bello tutto però…’, ti viene voglia di tornare a casa”. A concordare con lui è anche la figlia di Eva Henger che ha ribadito come anche lei abbia iniziato a sentire le mancanze importanti. “La prima a sentirsi è quella del cibo”, ha ironizzato l’influencer. Per Nicolas però quella passerebbe in secondo piano rispetto a quella del contatto fisico.

E’ la mancanza delle persone care che avrebbe contribuito a rabbuiare l’umore di Nicolas Vaporidis alla vigilia della nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Parlando con l’amica Mercedesz, l’attore ha domandato a chi sarà rivolta la sua prima telefonata: “Qualche settimana fa avrei detto mia madre, adesso credo mia nonna”, ha confidato la Henger che si è confidata con Nicolas in merito al suo rapporto con la donna. Lui, invece, non ha inizialmente replicato ma ha lasciato intendere di avere una persona importante che vorrebbe sentire.

Nicolas ha già cominciato a pregustare i momenti post Isola dei Famosi e dopo essersi chiesto chi contattare dopo la sua uscita ed aver ragionato sul problema del fuso orario, ha commentato: “Mettiamola così, la prima cosa che faccio è mandare un messaggio, il primo penso che lo manderò a mia madre, il secondo a mia sorella e Ali (la fidanzata, ndr)”. Una chiacchierata profonda, quella avuta con Mercedesz Henger, che ha colpito particolarmente (e positivamente) l’influencer.











