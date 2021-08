Nicole Daza, fidanzata Marcell Jacobs/ “Ha il desiderio di portarmi all’altare”

«Stasera arriverà, sono in super attesa. Mi manca un sacco, non vedo l’ora di vederlo»: così Nicole Daza a Morning news sul ritorno in Italia del fidanzato Marcell Jacobs. Grande protagonista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’atleta si è assicurato l’oro nei 100 metri, senza dimenticare la medaglia più importante anche nella 4×100 insieme a Tortu, Desalu e Patta. La compagna dell’italo-americano ha rivelato ai microfoni del programma in onda su Canale 5: «Gli ho preparato una sorpresa, c’è tutta la nostra famiglia e ci sarà una sorpresa a casa».

«Faremo una grande festa», ha spiegato Nicole Daza, per poi soffermarsi sul rapporto con Marcell Jacobs, in particolare nella vita di tutti i giorni per un atleta: «Ho imparato col tempo a evitare di dire determinate parole, che magari in un momento di agitazione possono agitarlo ancora di più». Nicole Daza è poi tornata sul matrimonio con il grandissimo atleta nostrano, dai due già annunciato nelle scorse settimane e che presto li vedrà fianco a fianco: «E’ stato un desiderio voluto da entrambi, lui mi ha detto di non aver mai avuto il desiderio di portare all’altare una donna, ma con me sì. Non penso che la proposta arriverà già questa sera, è troppo presto (ride, ndr)».

