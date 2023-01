Nicole Murgia, la reazione dopo il bacio tra Oriana e Daniele/ “Pretendo sincerità”

Nicole Murgia e il confronto con Oriana: le parole della gieffina

Nicole Murgia non ha mai nascosto di provare un forte interesse per Daniele Dal Moro. Il bel veronese, però, è molto attratto da Oriana Marzoli che sembra ricambiare le sue attenzioni. Dopo una serie di litigi l’ex tronista di Uomini e Donne e l’influencer spagnola si sono baciati sotto le coperte.

Nicole Murgia ha cercato un confronto con Oriana dopo le effusioni della gieffina con Daniele: “Tu sei la persona con la quale io ho più confidenza, amicizia, affetto e tutto quanto. Poi quando vedo certe cose rimango basita. Il problema non è che abbracci o scherzi con Daniele, io non posso dirti non puoi o non devi” E ancora: “Il discorso è che se io so che ci sono dei precedenti fra voi due è normale che mi pongo la domanda, mi dico “Cos’è? Che roba è”. Ma questo non vuol dire che tu non possa fare come ti pare. L’unica cosa che io pretendo da te è che tu sia estremamente sincera e onesta nel dirmi determinate cose“.

Nicole Murgia, la replica di Oriana al confronto

Dopo il confronto di Nicole Murgia con Oriana Marzoli, l’influencer spagnola passa alla replica. La gieffina sempre più vicina a Daniele, spiega all’attrice quali sono gli atteggiamenti che le danno fastidio di lei.

Oriana Marzoli dichiara: “Non è che mi nascondo quando abbraccio Daniele. Se io vedessi che tra voi c’è qualcosa, come una volta che l’ho visto… Quando eravate sul divano a vedere questo film io ho fatto un passo indietro e ho smesso di scherzare perchè me lo aveva detto Giaele, perchè ho visto un avvicinamento tra voi. Adesso, però, non c’è più. Ancora ci sono delle cose mi danno fastidio che fai. Parlando anche con Daniele, lui stesso mi ha detto: “Non è la tua amica da sempre, la conosci qua da quattro giorni”. Detto questo tu con me sei sempre stata molto carina, l’unica cosa che non mi piace di te sono quelle battute. Se tu sai che una persona o è fidanzata o le piace abbastanza una persona anche a me darebbe fastidio. Hai continuato a farle“. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

