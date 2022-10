Nicole Moscariello, moglie Andrea Roncato/ Lui: “mi prende con pregi e difetti”

Nicole Moscariello è la moglie di Andrea Roncato. Dal primo incontro al grande amore con la donna che ha rivelato: ” mi ha corteggiata per sette mesi”. Dopo la fine del matrimonio con Stefania Orlando, l’attore si è perdutamente innamorata di Nicole Moscariello, madre di Giulia Elettra Gorietti. I due si sono sposati nel 2017 dopo sei lunghi anni di fidanzamento. L’inizio della loro storia è stata davvero originale visto che ad organizzare il primo incontro tra i due è stata proprio Giulia. Nicole, infatti, è molto più giovane di Roncato, ha 21 anni in meno, e proprio lei ricordando il primo incontro ha detto: “è stato divertente: abbiamo finito la cena e lui subito dopo mi ha chiamato chiedendomi di vedere un film insieme in camera sua. Io mi sono offesa, 7 mesi ha dovuto aspettare”.

Da quel momento i due non si sono più lasciati. Giorno dopo giorno, hanno cominciato a conoscersi meglio scoprendo di avere tantissimi punti in comune come ha confessato proprio l’attore: “abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita. Ama gli animali come me, ride insieme a me”.

Andrea Roncato: “Nicole Moscariello è la tedesca di casa”

Un grande amore quello tra Nicole Moscariello e Andrea Roncato. Oltre ad avere tantissime cose in comune, i due sono molto affiatati. Proprio l’attore dalle pagine de Il Corriere della Sera parlando della compagna ha detto: “mi capisce, mi prende come sono, pregi e difetti, non ho bisogno di cancellare messaggi dal telefonino, la vita del playboy in effetti fa schifo. Collezionare furiosamente donne, auto e orologi è da insicuri, da poveracci”.

Dal canto suo Nicole, in una delle poche interviste rilasciate alla stampa, ha raccontato: “l’ho sempre preso per un provolone, mi ha corteggiata per sette mesi. Alla fine ci ha invitate per il suo compleanno e ho ceduto. Ci siamo dati il primo bacio quella sera”.

