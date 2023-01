Oriana Marzoli e Daniele si sono baciati?/ Lui: “Sotto le coperte e nell’armadio…”

Oriana Marzoli e Daniele, scatta il bacio sotto le coperte? Dal video si sente tuto

Dopo che Daniele Dal Moro l’ha rifiutata in puntata, Oriana Marzoli e il bel veneto sono finiti sotto le coperte. I due gieffini hanno avuto un chiarimento e si sono avvicinati pericolosamente. L’ex tronista di Uomini e Donne, come riporta Biccy, dichiara all’influencer spagnola: “Io so che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso. […] Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso”.

I due concorrenti si sono poi trasferiti a letto, dove Daniele Dal Moro ha dichiarato a Oriana Marzoli: “Mi devi spiegare perché tu a Nicole dici delle cose e a me delle altre. A lei hai detto che non ti piaccio. Tu devi essere chiara con lei e no non lo sei! Tu lo sai che io dico la verità anche quando mi torna contro e questo è palese. Tu vieni da me e mi dici che ti vorresti avvicinare a me, ma che hai paura di ferire Nicole. Che poi tra me e te c’è del feeling e si vede e quindi è impossibile che Nicole non l’abbia capito. Io poi non sono uno che fa così con tutte. Tu impara però ad essere più chiara e sincera”. I due piccioncini si sono poi lasciati andare sotto le coperte e dall’audio del video si capisce che ci sono stati dei baci importanti.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro bacio nell’armadio: la confessione al GF Vip

Oltre al bacio sotto le coperte, sembra che Oriana Marzoli abbia tentato di baciare Daniele Dal Moro nascondendosi in un armadio. La confessione è arrivata proprio dal bel veronese che parlando con Nicole Murgia ha ribadito che l’influencer spagnola nutre un vero interesse per lui.

Come riporta Biccy, Daniele fa una rivelazione su Oriana Marzoli: “Lei ti dice che non gli piaccio, ma non è quello che lei dice a me te lo assicuro. E lascia stare queste due occasioni del letto e dell’armadio che ti ho raccontato. Perché ci sono tanti episodi e atteggiamenti. Se non hai il salame sugli occhi si vede tutto. Io non ti dico tutte le cose che lei mi dice sotto o quando non ha il microfono. Ma ti posso assicurare che a me non dice che non gli piaccio”.

