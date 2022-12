Nicole Murgia, rivelazioni sul matrimonio al GF Vip/ “Mi sono fatta mille ipotesi…”

Nicole Murgia, nuova concorrente del GF Vip 2022, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni sul suo matrimonio durante una chiacchierata nella Casa. Parlando con Edoardo Donnamaria e Luca Onestini, l’attrice ha svelato alcuni dettagli sul suo amore finito e ha raccontato cose che fino a poco prima erano sconosciute al pubblico. Da giorni, tanti si interrogavano sulle sorti delle sue nozze e ora a fare chiarezza, almeno in parte, arrivano le dichiarazioni della diretta interessata. Quale sarà la reazione fuori dalle mura di Cinecittà? Ancora è presto per dirlo, ma sicuramente le sue parole non sono passate inosservate al pubblico del reality.

Nicole Murgia, chi è nuova concorrente Gf Vip/ "Vita dura" e rottura con Bertolacci?

Nicole Murgia ha deciso di mettere a nudo uno spaccato della sua vita privata, portando a conoscenza dei due coinquilini un risvolto particolarmente doloroso della sua storia personale. La nuova concorrente del programma di Alfonso Signorini ha parlato della sua situazione familiare spiegando ai vipponi cosa sarebbe successo dietro le quinte della sua immagine più nota. L’attrice è entrata in gioco nella puntata del 17 dicembre, ma sembra già riservare non poche sorprese ai telespettatori e il conduttore potrebbe approfondire la questione nella nuova puntata in diretta prevista per oggi, lunedì 19 dicembre…

Andrea Bertolacci, chi è l'ex marito di Nicole Murgia/ Figli Matias e Lucas: rottura recente...

L’amore finito di Nicole Murgia: al GF Vip le sue rivelazioni sul matrimonio

L’amore finito e l’ex marito di Nicole Murgia sono al centro di alcune rivelazioni dell’attrice nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice, entrata da poche ore nel reality, ha deciso di mettere a nudo alcuni riflessi della sua storia privata parlando a cuore aperto della sua famiglia e del suo matrimonio ormai concluso. Nel 2015, come spiegato nella scheda della concorrente sul sito web del GF Vip 7, sarebbe entrata in Casa da single dopo le nozze con il calciatore Andrea Bertolacci, sposato nel 2015 e padre dei suoi due figli Matia e Lucas.

“Mi sono fatta mille ipotesi“, ha raccontato Nicole Murgia spiegando di non aver ancora capito il vero motivo della rottura. Oggi non avrebbe più informazioni sulla vita sentimentale dell’ex marito, e dopo aver pensato a lungo alla fine delle sue nozze, ha ammesso: “A mente lucida ti esamini e ti fermi a pensare, ma non ho mai trovato un motivo così valido”. I due avrebbero però trovato un certo equilibrio per il bene dei loro bambini: “Oggi il nostro obiettivo è quello di essere due genitori perfetti, i nostri figli ci legheranno per sempre”. Infine la confessione sull’ex marito: “È una figura troppo importante per me. Se ha bisogno d’aiuto, io corro“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA