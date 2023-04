Nicole Santinelli abbandona Uomini e donne?/ Scoppia la bufera per un biglietto

Nicole Santinelli scatena le proteste a Uomini e donne

Nicole Santinelli al centro della bufera dopo la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne del 7 aprile. Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la tronista è finita nel mirino degli opinionisti, ma anche degli altri protagonisti della trasmissione per un biglietto. Tutto è accaduto durante un ballo quando il corteggiatore Andrea Foriglio le ha lasciato un bigliettino con scritto: “Devi credermi st****a“. Un gesto che è stato immediatamente notato da Riccardo che ha riferito tutto alla redazione.

La confessione di Riccardo ha scatenato una forte discussione in studio. Nicole è stata attaccata da tutti, in primis da Roberta Di Padua che le ha dato della “falsa” dando il via ad un durissimo botta e risposta. Nicole si è giustificata spiegando di non sapere del divieto di ricevere bigliettini dai corteggiatori aggiungendo, inoltre, che non c’era scritto nulla di importante.

Nicole Santinelli vero l’abbandono?

Cosa accadrà, dunque, al trono di Nicole Santinelli? Le vicende sentimentali della tronista non stanno entusiasmando il pubblico di Uomini e Donne al punto che, nelle ultime settimane, solo l’intervento di Maria De Filippi ha movimentato la situazione. Alla luce del biglietto gate, Cristian ha preferito abbandonare definitivamente la trasmissione mentre Andrea e Carlo avrebbero deciso di continuare a conoscerla.

In tanti, tuttavia, ritengono che Nicole abbia già scelto Andrea e che non cambierà idea nel corso delle puntate successive. Se così fosse, per mettere un punto a rumors e polemiche varie, la Santinelli sceglierà prima del previsto? Il suo percorso si concluderà proprio con la scelta di Andrea? Molti fan di Uomini e Donne sono pronti a scommettere sì.

