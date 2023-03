Nicole Santinelli, lite con Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ Andrea scatena tutto

Lite tra Nicole Santinelli e Roberta Di Padua a Uomini e Donne

Puntata scoppiettante quella di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 14 marzo. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, oltre al momento dedicato a Desdemona Balzano, ci sarà spazio anche per il trono classico. In attesa delle scelte di Federico Nicotera e Lavinia Mauro, i nuovi tronisti continuano a conoscere i propri corteggiatori. La tronista Nicole Santinelli, tra i tanti corteggiatori, ha manifestato subito un interesse per Andrea.

A mostrare interesse per il corteggiatore è stata anche Roberta Di Padua. Andrea, però, ha ha rifiutato il corteggiamento di Roberta per continuare a conoscere Nicole con cui la dama, nelle scorse puntate, ha avuto un primo scontro. Scontro che, secondo Lorenzo Pugnaloni, oggi sarà replicato.

Duro scontro tra la tronista Nicole e la dama Roberta

Cosa accadrà nel dettaglio tra Nicole Santinello e Roberta Di Padua? Secondo Lorenzo Pugnaloni, Roberta, dopo aver sentito le parole che Nicole le ha rivolto nella scorsa registrazione, chiederà a Maria De Filippi di poter intervenire. Rivolgendosi alla tronista con cui pare non esserci tanta simpatia, Roberta farà una serie di domande alla tronista:

“Secondo te Andrea non ballerebbe con me? Lui rimane semplicemente coerente nel corteggiarti perchè sa che lo porterà avanti. Se decidesse di uscire con me potrebbe capitare che dopo due cene mi accorgo che non mi piace e lui è costretto a tornare a casa”, le parole della dama del trono over.

