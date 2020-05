Nicoletta Braschi, moglie Roberto Benigni/ “La vita è bella? E’ andato oltre”

La vita è bella è senza alcun dubbio il capolavoro di Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. L’attrice parlando proprio del film vincitore di 3 Premi Oscar ha racconto: “Roberto scriveva la sceneggiatura con Vincenzo Cerami. Un’idea straordinaria: la storia di un padre che impedisce al figlio di provare un trauma irreversibile. Una delle gioie della mia vita è sapere che i nostri film parlano contemporaneamente ai semplici e ai, diciamo, sofisticati”. Ancora oggi il film continua ad emozionare il pubblico italiano come ha rivelato l’attrice: “ogni giorno incontro persone che dicono: “Ho amato tantissimo quel vostro film!”; aspetto il titolo e non sempre è La vita è bella. Sul set c’era una particolarità che investiva tutti: un bimbo di cinque anni con cui era meraviglioso lavorare. Con lui Roberto è andato oltre se stesso”. Non solo cinema nella carriera della straordinaria attrice che recentemente è tornata a teatro con “Giorni felici” di Samuel Beckett per la regia di Andrea Renzi. Un’opera che la Braschi ha raccontato così dalle pagine del Corriere della Sera: “è un testo talmente ricco, talmente profondo che in questi anni ho continuato a lavorarci, come un’operaia, come una minatrice nella miniera beckettiana”. L’attrice interpreta Winnie, una donna sola a cui si è molto affezionata: “è una donna con infinite risorse, affronta la realtà nonostante la sua assurda condizione di immobilismo e solitudine: la peggiore situazione possibile da affrontare, trovando la forza dentro sé stessa per continuare a vivere”.

Nicoletta Braschi e l’incidente: “porta in volto i segni delle mie imprese” Durante la lunga e straordinaria carriera di Nicoletta Braschi non sono mancati dei momenti di grande difficoltà come quando è rimasta vittima di un incidente automobilistico. Era l’11 giugno del 2012 quando l’attrice è coinvolta in un terribile incidente automobilistico che le ha segnato il viso. A raccontarlo è stata proprio l’attrice dalle pagine di Vanity Fair: “come mi ha detto il chirurgo che mi ha operata, ce l’ho fatta perché sono una pellaccia. Orgogliosissima di esserlo. Mi sento come un marinaio che porta in volto i segni delle sue imprese”.