Nicolò Barella e la storia d’amore con la moglie Federica Schieverlin

Da ormai diversi anni nella vita del calciatore dell’Inter e della Nazionale Italiana è esploso l’amore, Nicolò Barella infatti vanta una famiglia felice al fianco della moglie Federica Schieverlin. I due hanno messo al mondo quattro figli, Romeo, ultimo arrivato in ordine cronologico, poi Rebecca, Lavinia e Matilde, una vita privata che spesso Nicolò Barella è costretto a mettere in secondo piano visto che la sua importante carriera conquista spesso e volentieri le prime pagine dei quotidiani sportivi.

“Non pubblico tante cose sui social, mi piacerebbe raccontare un po’ più di me perché magari sembro lontano dai tifosi. Voglio spiegare meglio chi sono. Ho 4 figli, mi piace tutto dell’essere padre, è una scelta che ho fatto da giovane”. Nicolò Barella, riguardo al suo passato, non dimentica tutto l’affetto e l’amore provato nella sua Sardegna, che lo ha poi spinto a voler creare qualcosa di simile: “Sono cresciuto in una famiglia numerosa, tutti hanno fatto i genitori. Ho visto crescere, mi ha sempre incuriosito questa cosa, quando ho incontrato Federica, mia moglie, ho deciso di mettere su famiglia perché l’ho sempre desiderato” ha raccontato il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana.

Nicolò Barella e il mestiere di padre: “Spero di rendere felici i miei figli”

Nonostante il tempo trascorso lontano da casa sia molto per via dei vari impegni con le maglie di Inter e Italia, Nicolò Barella non dimentica di mostrare affetto e amore alla sua famiglia, anzi. Il centrocampista, in una intervista concessa sul canale YouTube di Marco Caccia, ha rivelato:

“Spero di essere un buon padre, presente, essere partecipe della loro vita e renderli felici nel tempo che posso dedicare loro quando non ci sono le partite, non posso svegliarmi alle 11″ ha raccontato Nicolò Barella che allo stesso tempo ha svelato di accompagnare i figli a scuola al mattino e poi a fare sport una volta ultimati gli impegni con l’Inter.

