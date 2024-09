Brutte notizie per Simone Inzaghi e tutti i tifosi dell’Inter: l’infortunio di Nicolò Barella dovrebbe costringere l’allenatore nerazzurro a dover fare a meno del centrocampista, oltre che per la sfida di campionato contro l’Udinese, forse anche per quella di Champions League contro la Stella Rossa. Gli esami a cui è stato sottoposto il calciatore presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una distrazione al retto femorale della coscia destra.

Barella, che si era infortunato nel derby col Milan, dovrà essere rivalutato la settimana prossima dai medici, anche perché è da capire se rappresenterà un rischio l’eventuale partecipazione alla partita del 5 ottobre contro il Torino, quella prima della sosta.

I primi timori erano emersi nella mattinata, perché Barella era assente alla seduta di allenamento ad Appiano Gentile in vista della trasferta di sabato pomeriggio. Infatti, Sky Sport aveva riportato che l’ex centrocampista del Cagliari aveva lasciato il centro sportivo dell’Inter per sostenere degli approfondimenti clinici per chiarire l’entità dell’infortunio riportato durante l’ultima partita.

INFORTUNIO BARELLA, INTER: RITORNA CON LA ROMA?

L’auspicio dell’Inter è che il numero 23 avesse riportato solo un affaticamento nel derby. Peraltro, non era in programma nessun esame, stando a quanto aveva riferito la Gazzetta dello Sport nelle scorse ore, infatti l’idea era quello di valutarlo e farlo provare a lavorare sul campo dopo il fastidio muscolare per il quale era uscito al minuto 74 della partita con il Milan. Quindi, era da tenere sotto osservazione, ma evidentemente gli scenari sono cambiati alla luce di quanto emerso proprio nelle ultime ore.

Ora i tifosi, così come l’allenatore e lo stesso Barella, sperano che gli esami che ripeterà la settimana prossima diano riscontri più rassicuranti e possano fornire indicazioni importanti per il suo recupero. Secondo SportMediaset, quest’infortunio dovrebbe tenere Barella lontano dai campi di gioco per tre settimane, quindi il rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta per le nazionali di ottobre, in vista della trasferta contro la Roma.

