Nicolò e Jacopo, fratelli Andrea Zenga/ Divisi da un libro sul padre Walter Zenga?

Nicolò e Jacopo sono i fratelli di Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga e concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Il loro rapporto entrato in crisi per un libro? Nelle ultime settimane la partecipazione di Andrea Zenga al GF VIP ha innescato una serie di polemiche legate al rapporto con l’ex portiere dell’Inter che è stato assente nella vita dei figli Andrea e Nicolò nati dal matrimonio con Roberta Termali. “Un pomeriggio gli ho detto quanto ho sofferto la sua assenza e mi ha risposto che non ero nessuno per poter giudicare la sua vita e non potevo permettermi di criticarlo. Mi ha detto che adesso aveva una nuova famiglia ed era giusto che pensasse solo a loro concludendo che per noi non esisteva più, addirittura domandandomi se avevo mai pensato di cambiare cognome” – ha raccontato Nicolò nel salotto di Barbara D’Urso.

Un’assenza dolorosa che ha spinto Nicolò a scrivere un libro sul padre al momento mai pubblicato. Un’amara scoperta per il fratello Jacopo che, proprio negli studi di Barbara D’Urso, è venuto a conoscenza della cosa reagendo davvero male: “del libro non me l’aspettavo, Nicolò non mi aveva detto niente, abbiamo sempre parlato della mancanza che c’è stata da parte di nostro papà, io ho reagito in maniera diversa. Se lo avessi visto pubblicato gli avrei detto perché non me l’hai detto”.

Il rapporto tra Jacopo, Nicolò e Andrea Zenga

Jacopo Zenga, infatti, a differenza di Nicolò e Andrea ha un ottimo rapporto con il padre Walter Zenga come ha raccontato: ” abbiamo sempre cercato di vederci, io con loro ho un ottimo rapporto. Vedendoci poco non sempre abbiamo perso il nostro tempo a parlare in questo modo”. Lo scontro tra Nicolò e Jacopo è proseguito poi parlando del matrimonio di quest’ultimo occasione che ha permesso anche ad Andrea Zenga di poter vedere il padre. “Al matrimonio, papà parlando con Andrea come apertura del discorso ha detto che la mamma di Nicolò e Andrea avrebbe detto delle cose errate su di lui per incrinare il rapporto” – ha rivelato Jacopo che rivolgendosi al fratello Nicolò ha aggiunto – “volevo dire che io di faccia ne ho solo una, io so due frasi di quello che si erano detti al matrimonio e sono queste e aggiungo quello che dici è vero abbiamo parlato io e te, ma io non ho mai detto a nessuno che per 34 anni sono andato d’accordo con mio padre. I problemi li ho superati, magari abbiamo due caratteri diversi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA