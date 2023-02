Nicolò, Jacopo, Fabio, Francesco, fratelli Andrea Zenga/ “Non sono fratellastri”

Il rapporto tra i figli di Walter Zenga

Nicolò, Jacopo, Fabio, Francesco sono i fratelli di Andrea Zenga. Pur essendo nati da relazioni differenti, sono molto legati ed hanno un buon rapporto come ha raccontato Jacopo durante una visita a sorpresa al fratello Andrea Zenga durante la sua avventura televisiva al Grande Fratello Vip. I figli di Walter Zenga sono nati da matrimoni diversi: Jacopo il primogenito è nato dalla storia d’amore con Elvira Carfagna, mentre Nicolò e Andrea sono nati dall’amore con Roberta Termali. Gli ultimi due sono Samara e Walter Jr. nati dalla terza moglie Raluca Rebedea. Proprio Jacopo Zenga ha detto al fratello Andrea: “non precluderti nessun tipo di rapporto che puoi instaurare con papà negli anni, sia esso minimo, sia esso massimo. Ti voglio far immaginare una scena: io, te Nichi e papà a guardarci un Inter-Juve. Tre interisti da una parte e io l’unico juventino”.

Sempre il primogenito di casa Zenga, parlando del rapporto con i fratello, ha confessato a Casa Chi: “ho un buon rapporto, pur non essendo cresciuti insieme perché abbiamo due mamme diverse. Non ci vediamo spesso perché io vedo a Milano e loro a Osimo. Il rapporto molto forte ce l’hanno ovviamente Andrea e Nicolò, ma io li considero miei fratelli, non fratellastri”.

I figli di Walter Zenga: da Jacopo a Walter Jr.

Jacopo e Nicolò Zenga, due dei cinque figli di Walter Zenga in diverse occasioni hanno parlato del rapporto con il padre. “Io ho sempre contestato la mancanza di slancio verso di noi. Nei miei anni da adolescente in su non ricordo di aver passato un compleanno con lui, non abbiamo mai avuto una chiacchierata da uomo a uomo”, ha detto il fratello di Andrea Zenga. Jacopo Zenga, invece, ha sempre avuto una posizione più tranquilla verso il padre: “abbiamo sempre parlato della mancanza che c’è stata da parte di nostro papà… Non ho mai detto a nessuno che per 34 anni sono andata d’amore e d’accordo con papà. In questo momento io i problemi li ho superati, magari ci ritornerò sopra, poi li supererò di nuovo, però magari caratterialmente siamo diversi”.

Ricordiamo che Andrea Zenga, l'ex concorrente del GF VIP, ha come fratello Nicolò, mentre tutti gli altri sono nati da matrimonio differenti.











