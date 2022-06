Nicolò Zaniolo: Kejdis Bardhi è la nuova fidanzata?/ A Ponza, tra balletti e tuffi…

Nicolò Zaniolo, estate in love?

In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro calcistico, Nicolò Zaniolo si gode le vacanze prima di tornare ad allenarsi per la nuova stagione. Il settimanale Chi, dopo aver mostrato il Zaniolo papà che ha cominciato le vacanze in Sardegna raggiungendo la ex Sara Scaperrotta e il figlio Tommaso che, a luglio spegnerà la sua prima candelina, si è concesso anche una piccola vacanza da single a Ponza. In barca, in compagnia di alcuni amici, Zaniolo stacca la spina e si gode il sole, il mare e il relax trascorrendo le sue giornate in buona compagnia.

Con Zanilo, come fa sapere Chi nel numero in edicola da mercoledì 29 giugno, c’è anche la bellissima Kejdis Bardhi che, di professione, fa la hair stylist. Nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, si nota un feeling particolare tra Zaniolo e Kejdis: sarà l’inizio di una bella amicizia?

Nicolò Zaniolo, vacanze in dolce compagnia

Tra un tuffo in mare e un altro, nelle foto del settimanale Chi, si nota un Zaniolo sereno e rilassato che si concede anche un balletto improvvisato con la bella Kejdis. Inoltre, il calciatore si stende al suo fianco per godersi il sole non tralasciando anche una chiacchierata. Nessun bacio e nessun gesto che possa far pensare all’inizio di una relazione. Tuttavia, Chi sottolinea come, oltre a Kejdis, non ci sarebbero altre frequentazioni femminili per Zaniolo.

Per il calciatore, dunque, gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare ufficialmente ad allenarsi per la prossima stagione calcistica, porteranno l’amore? Per il momento, si gode la buona compagnia degli amici.

