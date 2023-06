Nicolò Zaniolo scorda Chiara Nasti?/ A Formentera é il nuovo re dei Playboy e…

Nicolò Zaniolo é il re del gossip, con la vacanza infuocata a Formentera!

Dopo aver fatto parlare di sé per la lovestory avviata e poi finita male con Chiara Nasti, che lo ha recentemente tacciato via social di mancanza di virilità e “piccole dimensioni intime”, Nicoló Zaniolo si candida al titolo di “re dei playboy” nell’estate 2023 appena avviata.

O almeno questo trapela dalle esclusive immagini che nel nuovo numero di Chi magazine, di giugno 2023, immortalano il calciatore mentre si lascia andare al relax di quella che si direbbe la sua vacanza hot, estiva. Con lui, mentre si concede del sano relax in spiaggia, trapela un gruppo fitto di amici e amiche, e per l’occasione immortalata dai curiosi scatti dei fotoreporter del giornale diretto da Alfonso Signorini, Nicolò Zaniolo sembra dirsi particolarmente colpito da una ragazza mora. Che il calciatore stia pensando di accasarsi e di voltare pagina in amore, dando in pasto al gossip la presunta fiamma, che é agli antipodi della bionda Chiara Nasti?

Nicolò Zaniolo é il nuovo re degli scapoli, candidato al titolo di “re dei playboy”

Solo il centrocampista e/o attaccante del Galatasaray e della nazionale italiana, Nicolò Zaniolo, può rispondere alle curiosità dell’occhio pubblico sul suo conto. Nel frattempo intanto il calciatore si gode la suggestiva bellezza naturale delle isole Baleari, in dolce compagnia con i suoi amici e, ambito, sembra essere per lui il titolo di nuovo “re dei playboy”.

“I suoi predecessori? Non possiamo

dimenticare le epiche gesta di Christian Vieri, certo, ma anche Filippo Inzaghi e più

di recente, nel 2018, Marco Borriello che si circondava di ragazze in topless”, si legge tra le curiosi e piccanti righe rilasciate tra le pagine di gossip, di Chi magazine. L’estate 2023 é appena cominciata e il bel Nicoló si direbbe pronto a concorrere per il titolo di new “re dei playboy”, complici le infuocate vibes di Formentera. Staremo, quindi, a vedere quale feedback metterà a segno l’estate caliente del calciatore single diventato papà dalla relazione con la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta.

Proprio alludendo alla paternità dell’ex, incalzato da un utente nel web l’ex del giovane Chiara Nasti umiliava online di recente, testualmente, Nicoló Zaniolo, al grido di: “Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno (di figlio, NDR)…”.











