Nicolò Zenga, figlio Walter e Roberta Termali/ “Papà di me e Andrea non sa nulla”

C’è grande curiosità e attesa rispetto a ciò che dirà oggi a Domenica Live Nicolò Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter Walter e della sua seconda moglie, Roberta Termali. Il fratello di Andrea Zenga d’altronde ha già lasciato intendere di avere un’idea molto diversa rispetto a Jacopo (figlio della prima moglie dell’ex calciatore, Elvira Carfagna) sul comportamento tenuto dal padre in tutti questi anni. Intervistato pochi giorni fa dal settimanale “Oggi“, Nicolò c’è andato giù pesante nei confronti dell’ex nerazzurro: “In 31 anni non sono mai riuscito a instaurare un rapporto con mio padre. Non è stato un papà, è stato un miraggio, una rincorsa costante…Credo di sapere come si fa il padre. Mio padre mi ha dato un formidabile insegnamento ‘negativo’: io sarò il suo contrario“. Parole durissime, che non sembrano in nessun caso aprire all’ipotesi di una riconciliazione tra i due…

Nicolò Zenga, figlio Walter e Roberta Termali

Nicolò Zenga, che di professione fa il manager in un’azienda che produce trivelle idrauliche, ha detto di non avere contatti con il padre da ormai più di un anno, precisamente dalla fine del 2019. A suo dire, infatti, Walter non saprebbe nulla “di me e di Andrea, delle nostre passioni e delle nostre paure“. Sembra esserci una netta linea di demarcazione tra ciò che pensano e hanno vissuto Nicolò e Andrea, ovvero i figli della seconda moglie di Walter, Roberta Termali, e quanto invece ha sperimentato in prima persona Jacopo Zenga, figlio della prima consorte dell’ex estremo difensore della Nazionale, Elvira Carfagna, che non a caso qualche giorno fa al Grande Fratello Vip, dove si è recato per parlare con il fratello Andrea, ha confermato di avere a tutt’oggi un buon rapporto con il papà. Come sarà il confronto tra Nicolò e Jacopo da Barbara D’Urso?



