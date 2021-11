Nika Paris X Factor 2021/ Non emoziona Agnelli, Mika “Non è una colpa essere giovani”

Nika Paris pronta per stupire durante il terzo live di X Factor 2021

Nika Paris, la giovane cantante appartenente al roster di Mika, ha stupito il pubblico da casa fin dalla sua prima apparizione sugli schermi di X Factor 2021 grazie alla sua storia e la sua determinazione di entrare nel mondo della musica. La sedicenne di origini bulgare ha stupito i giudici con le sue impeccabili interpretazioni di Je Veux confermando i pareri sul suo conto durante la prima puntata, quando la ragazza si è esibita nel suo inedito “Tranquille (Mon coeur)”.

Durante il secondo live di X Factor 2021 Nika Paris è riuscita a scongiurare il pericolo dell’eliminazione e ha convinto ulteriormente i giudici esibendosi sulle note di “Come” di Jain. La cantante si è esibita in un mix di canto e ballo inserendosi nella coreografia dei ballerini. La sua esibizione ha colpito particolarmente Hell Raton che dopo la sua esibizione ha commentato ironico: “Dobbiamo avere paura di te?”, mentre Manuel Agnelli è andato contro il parere del suo collega perché convinto che la cantante non riesca ad emozionare.

Nika Paris non convince Manuel Agnelli

L’opinione di Manuel Agnelli su Nika Paris è stata parzialmente confermata da Emma Marrone che ha commentato: “È normale che, avendo solo 16 anni, non abbia piena capacità di comunicare con il suo corpo, ma è innegabile che il punto di partenza sia molto molto buono”. Mika ha cercato di difendere la sua cantante: “Non è un difetto essere giovani”. Il commento dei social su Nika Paris è molto positivo, sia per la sua presenza scenica che per le due doti canore.

Durante il terzo live la giovane cantante dovrà esibirsi sulle note di Lonely di Justin Bieber e Benny Blanco. Le aspettative per la sua esibizione di questa sera sono alte sia da parte del pubblico che da parte dei giudici in gara. Riuscirà la giovanissima concorrente a stupire il pubblico e a scampare dall’insidia della doppia eliminazione?

