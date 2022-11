Nikita lascia il fidanzato Valerio Tremiterra al GF Vip/ “Io adesso sono libera”

Nikita Pelizon lasci il fidanzato Valerio: ecco cosa è successo

Valerio Tremiterra, fidanzato di Nikita Pelizon, si è esposto durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2022 mandando una clip video di loro due. Questo non è stato gradito alla modella, i due si erano ripromessi di non parlare della loro storia al pubblico.

Nikita Pelizon, come riporta Biccy, si infuria e lascia Valerio in diretta: “Noi di base avevamo deciso che sarei stata io a decidere se dirlo. Questo se mai avessi voluto dirlo, o altrimenti quando uscivo da qui ci vedevamo e ci davamo l’esito di quello che pensavamo ed era stato. Ci saremmo detti tutto, se io l’avevo pensato e viceversa. E non ditemi che è stato un segno. Se voleva darmi un messaggio poteva mandarmi un aereo. Mi poteva mandare un messaggio o una lettera. Però non ti rendi pubblico per i cavoli tuoi dichiarandoti fidanzato. Quando poi io e lui non siamo fidanzati. Cioè ragazzi non si fa ed è un cambiare le carte in tavola che erano state stabilite prima. Questo io non lo vedo proprio corretto e giusto. Non ho proprio autorizzato nulla. Ragazzi zero non mi è piaciuto. Se io e lui abbiamo deciso che sarebbe rimasto tutto privato e che io sola avrei deciso se parlarne e renderlo pubblico, tu non appari. Piuttosto mandi una lettera. Io qui dentro non ho mai detto il nome di lui. Stavo valutando da settimane ed erano stati più di 20 giorni belli. Io adesso sono libera partiamo da questo presupposto“.

Luca Onestini, veterano dei reality, è entrato da pochi giorno nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’attenzione di Nikita Pelizon è ricaduta proprio su di lui e, in confessionale, ammette di nutrire un forte interesse per il gieffino: “Lo avevo adocchiato sul web, ho visto che era impegnato e quindi…”

E ancora: “Adesso però me lo sono ritrovato nella Casa del Grande Fratello, che disagio! Però sto mantenendo le dovute distanze”. Insomma, sembra che la modella abbia una cotta per il bel Onestini e ora ha anche chiuso con il fidanzato Valerio. Cosa accadrà tra i due, l’interesse sarà reciproco?

