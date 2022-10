Nikita Pelizon, “A 16 anni avevo pensato di suicidarmi”/ La drammatica rivelazione…

Nikita Pelizon fa una rivelazione choc: “A 16 anni volevo suicidarmi e…”

Nikita Pelizon ha pensato al suicidio. La concorrente del Grande Fratello vip ha fatto una rivelazione drammatica parlando di un periodo difficile della sua vita. Ieri pomeriggio Nikita Pelizon si è lasciata andare a qualche confidenze con Wilma Goich e Patrizia Rossetti e in questa occasione ha fatto una rivelazione sul suo passato. Nikita Pelizon ha raccontato di aver pensato al suicidio all’età di sedici anni ma di essere stata bloccata in tempo: “Non è sempre una passeggiata semplice. Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Perché io a 16 anni stavo prendendo una decisione molto drastica. Ho detto ‘non ho scelto io di essere in vita posso scegliere quando andarmene’ e volevo andarmene”.

Nikita ha poi proseguito nel racconto: “Stavo preparando tutto il kit per andare e mi hanno bloccata in in tempo. E adesso, tipo ieri, ho visto la luna a metà, c’erano delle nuvole rosa. Io quando vedo queste cose qua penso a quel momento in cui stavo decidendo di andarmene. E dico ‘non avrei mai potuto vedere queste cose’. Quindi sai che cosa? Io vedo questo e lo ringrazio, perché questa è la vita e quelle cose che quando le guardo non solo per me, ma anche per chi non c’è più. E so che le stiamo guardando insieme”. Il racconto di Nikita Pelizon ha commosso il web che ha ritrovato in lei una ragazza semplice dai valori importanti.

Nikita Pelizon è stata molto vicina a Ginevra Lamborghini dopo la notizia della squalifica per il caso Marco Bellavia. La ragazza ha cercato di tirarle su il morale e di rassicurarla. Nikita e Ginevra avevano stretto un bel legame tanto che sembra che prima che Ginevra abbandonasse la casa Nikita le avrebbe infilato nella valigia un regalo. Non sappiamo di cosa si tratti anche se sui social in molti sono rimasti colpiti dal modo in cui Nikita Pelizon ha provato a consolare l’amica Ginevra Lamborghini dopo la sua squalifica dal GF Vip.

Nikita Pelizon ha tentato di consolarla in merito alle accuse di bullismo e a seguire le avrebbe preparato le valigie, inserendo in una di queste un regalo che Ginevra potrebbe aver trovato una volta tornata a casa. In tanti tra gli utenti sui social hanno lodato il comportamento avuto da Nikita con Ginevra e si chiedono se sarà lei la vincitrice di questa sesta edizione del programma, che si preannuncia essere una delle più lunghe in assoluto. Nikita Pelizon è una delle concorrenti più amate dal pubblico per la sua anima sensibile. Riuscirà a vincere questa edizione?











