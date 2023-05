Nikita Pelizon, all’Isola dei famosi 2023 per Helena/ “Vengo per ricaricarti”

Nikita Pelizon arriva all’Isola dei famosi 2023

Nikita Pelizon sbarca all’Isola dei famosi 2023. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 lunedì 22 maggio arriva in Honduras per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes, con cui lo scorso anno ha partecipato a Pechino Express, formando la coppia Italia- Brasile e arrivando a un passo dalla finale. Intervistate da Fanpage.it, avevano raccontato come è nato il loro rapporto: “Ci siamo conosciute per lavoro”.

In queste prime di settimane dall’inizio del reality show condotto da Ilary Blasi, Nikita ha più volte sostenuto l’amica sui social: “Spero solo che riesca a mantenere la calma e vada tutto bene. Nella prima puntata mi è piaciuta, è stata bravissima, riflessiva, determinata e concentrata. Super focus e questa cosa l’ho apprezzata un sacco. Brava, per il momento mi è piaciuta, sono contenta”, ha detto durante una diretta Instagram.

Nikita Pelizon: “Mi auguro che il mio passaggio ti sia d’aiuto”

Nella prossima puntata dell’Isola dei famosi 2023, in onda lunedì 22 maggio su Canale 5, Nikita Pelizon sbarcherà in Honduras. Sui social, la modella ha ricordato un episodio tra lei e l’amica Helena Prestes, avvenuto prima della partenza di quest’ultima per l’Isola: “Helena prima di partire mi mandasti un messaggio chiedendomi se mi avrebbe fatto piacere andarci, io subito ti risposi “ti sostengo volentieri ma questo è il tuo reality”, e quindi ti proponevo piuttosto un messaggio video… ma tu, testona, mi hai risposto che sarebbe stato bello vedere le stelle insieme… su queste cose semplici, ci siamo sempre trovate”. Poi la vincitrice del GF Vip 7 ha spiegato perché ha deciso di partire: “Lunedì ti raggiungo per un motivo: sostegno. Siamo differenti sì, ti conosco sì, abbiamo bisticciato come sorelle più volte sì… ma ti ho promesso una cosa: io ci sono”. Nikita Pelizon arriva in Honduras con il proposito di ricercare l’amica di “good vibes” e spera che il suo passaggio sia di aiuto a Helena per proseguire al meglio. La visita di Nikita sarà di breve durata o si trasformerà in qualcosa di più?

