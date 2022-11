Nikita Pelizon attacca Giaele “Attenzione passata da Antonino a Luca Onestini”/ È gelosa?

Nikita Pelizon: Giaele De Donà è cambiata per Luca Onestini?

Nikita Pelizon contro Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022. Il motivo? La influencer avrebbe cambiato atteggiamento dopo l’ingresso di Luca Onestini. Nelle ultime ore, infatti, Nikita ha osservato il comportamento della coinquilina notando dei cambiamenti che ha legato all’ingresso di un nuovo dei nuovi sei vipponi entrati la scorsa settimana nella casa più spiata d’Italia. In particolare Giaele sembrerebbe cambiata dopo l’ingresso di Luca Onestini che è uno dei vipponi più ambiti nella casa del GF VIP dove ha rilasciati delle belle stoccate alla sua ex Soleil Sorge che non ha perso occasione per replicare sui social.

La Pelizon è convinta che Giaele De Donà abbia spostato le sue attenzioni da Antonino Spinalbese all’ex tronista di Uomini e Donne che però avrebbe fatto breccia anche nel suo cuore. “Una persona che prima dà tutte le sue attenzioni ad un singolo individuo della casa poi entri tu e inizia a non considerare tutte le altre persone ed inizia a considerare te… hai capito di chi parlo? Io dico, ma sono cose tutte talmente stupide… che mi dico: ‘posso perdere la mia leggerezza per questa cosa? Non ha senso’. Non ha senso neanche che sto lì che…” – ha detto la Pelizon.

Le percezioni di Nikita Pelizon sul comportamento ed atteggiamento di Giaele De Donà non sono state però avvertite da Luca Onestini che ha replicato: “mah… ma sei sicura che sia così, dai. Non è così… non c’è nessuna attenzione. Poi ciascuno fa il suo, quello che fanno gli altri non è che lo possiamo controllare”. La modella ha prontamente risposto: “la vedo da 50 giorni, ogni giorno, 24 ore su 24”.

Non solo, Nikita confrontandosi con Luca Onestini ha anche chiesto se gli avesse fatto piacere sentire la clip durante la diretta in cui ha espresso il suo piacere verso di lui: “non so se io ti do fastidio… se hai preso male quella cosa che hai visto in puntata…”. L’ex tronista ha risposto: “se mi chiedi se mi fa piacere certo che mi fa piacere”. Che dire: se son rose fioriranno!

