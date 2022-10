Nikita Pelizon “bullizzata” dai concorrenti del GF Vip/ Marco Bellavia interviene

Nikita Pelizon vittima di bullismo al GF Vip? Ecco cosa fanno i concorrenti

Nikita Pelizon è stata subito trattata molto freddamente dai concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. Dopo il caso Marco Bellavia, la modella sembra finita nella stessa identica situazione del conduttore: presa in giro appena si allontana, isolata e schernita.

A trattarla male soprattutto Elenoire Ferruzzi, che sembra davvero non sopportare Nikita Pelizon. L’attrice si è infuriata perchè la modella era in confessionale e lei doveva prendere delle pillole prima di dormire. Ma non solo; un’altra volta, la Ferruzzi ha aspettato che Nikita si allontanasse per farle il verso e imitare, in modo sarcastico, alcuni suoi atteggiamenti. Spesso, da alcuni concorrenti, Ciacci e Antonino soprattutto, viene definita come portatrice di sfortuna. Insomma, sembra proprio che la storia si stia ripetendo che gli inquilini della Casa più spiata d’Italia non abbiano imparato la lezione.

48 anni ragazzi, ripeto 48 anni.

Sfottere una ragazza che è sempre gentile con lei e con tutti è veramente un gesto penoso, che schifo.#GFvip #nikiters pic.twitter.com/OUdtj4UOqC — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 16, 2022

Elenoire incazzata perché Nikita è in confessionale e lei deve prendere le gocce. Ma quella ragazza che colpa ne ha se la tengono in confessionale a parlare, ma io veramente boh. #GFvip #nikiters pic.twitter.com/l15l5rRmlN — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 16, 2022

Nikita Pelizon, Marco Bellavia la difende sui social

Dagli atteggiamenti dei concorrenti, sembra che Nikita Pelizon sia vittima di bullismo all’interno del Grande Fratello Vip 2022. Il paragone con quanto accaduto a Marco Bellavia è inevitabile, visto che sembra ripetersi in modalità simili anche con la modella.

Ad intervenire per supportare Nikita Pelizon, oltre all‘ex fidanzato, è proprio il conduttore fuori dalla Casa che pubblica delle foto insieme a Nikita Pelizon e scrive: “Grazie Nikita“. Nessuna polemica da parte di Bellavia, ma solo un grande sostegno alla modella che sembra passare lo stesso calvario che ha passato lui, nel reality show. Il web è dalla parte della gieffina, sarà la preferita di lunedì?











