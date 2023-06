Nikita Pelizon confessa/ “In una meditazione mi era stato detto che avrei vinto il GF Vip”

​Nikita Pelizon rivelazione sulla vittoria al GF Vip: fan sconcertati

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo sei mesi di permanenza nella casa di Cinecittà. Il suo percorso non è stato semplice, la modella triestina non è riuscita a guadagnarsi il favore dei suoi coinquilini e la nomination era diventata per lei un appuntamento fisso.

Ai microfoni di Turchesando, come riporta Novella 2000, Nikita Pelizon ha svelato un dettaglio inedito sulla vittoria al GF Vip: “Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto, ma è stato indimenticabile dopo sette mesi. All’inizio non pensavo di arrivare fino alla fine. Non è stato facile subire le nomination. È stata tosta, ringrazio i miei anni di percorso interiore altrimenti sarei crollata subito. Mi ha aiutato tanto riuscire a gestirmi emotivamente. Etrusco sta bene, adesso in Puglia ma ci dormo ancora assieme. I miei Angels lo ringrazio tantissimo e mi scuso se non posso essere 24 ore su 24 online, ma cercherò di renderli fieri di miei. Sono contenta che il mio esercito unicorniano abbia un’anima buona“.

Oriana Marzoli e Nikita Pelizon si sono contese la vittoria del Grande Fratello Vip 2022 fino all’ultimo. Nonostante la bionda venezuelana è risultata sempre rientrare tra le grazie del pubblico, alla fine a trionfare è stata la modella triestina. A distanza di mesi dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’influencer spagnola ha rotto il silenzio sulla vittoria della Pelizon.

Al settimanale Chi, Oriana Marzoli ha commentato così il trionfo di Nikita Pelizon: “E’ una cosa che non riesco ancora a spiegarmi, e non per i follower. Il pubblico del reality mi aveva spesso votata come preferita, sono stata la prima finalista, Nikita era sempre dietro di me, sempre in nomination. Ma, alla fine, ha vinto lei”.

