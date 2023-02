GF Vip, Matteo Diamante ancora innamorato di Nikita? “Mi piacerai sempre…”/ Ma le pensa a Onestini…

GF Vip 2022, i rapporti tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon

La Casa del Grande Fratello Vip 2022 ha vissuto, nel corso degli ultimi giorni, il ritorno degli ex per alcuni concorrenti. Non solo Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro, e Ivana Mrazova, che ha avuto una intensa storia d’amore con Luca Onestini. A sbarcare a Cinecittà è stato anche Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon. Il loro rapporto si era interrotto dopo alcune discussioni, con la ragazza che ha più volte ribadito di non aver apprezzato alcuni lati caratteriali del ragazzo.

Tuttavia l’incontro nella Casa nella scorsa puntata sembra aver accantonato, anche solo in parte, i dissapori e gli strascichi della loro rottura. Matteo Diamante ha infatti ricordato la loro storia d’amore, durata 7 anni, con dolcissime parole: “Ti ho sempre sostenuta e ti ho voluto sempre difendere perché sei parte del mio cuore“. Tuttavia, nelle scorse ore, a destare sospetti sul comportamento del ragazzo è stata una rivelazione di Giaele De Donà: secondo la concorrente, infatti, la new entry avrebbe parlato male di Nikita prima del Grande Fratello Vip 2022.

Matteo Diamante spiazza Nikita: “Mi piacerai sempre“. Ma lei…

Intanto al Grande Fratello Vip 2022 Matteo Diamante e Nikita Pelizon hanno l’opportunità di un chiarimento. Dopo una lunga storia d’amore, i loro rapporti si sono interrotti in maniera negativa ma convivere per un periodo sotto il tetto di Cinecittà potrebbe aiutarli a riavvicinarsi, affrontare il passato e chiarirsi. Nonostante la rottura, il ragazzo avrà sempre di lei un bellissimo ricordo e l’interesse che li ha uniti non svanirà mai.

Durante una chiacchierata seduti sul divano, in un video condiviso sul profilo Instagram del reality, Diamante le ha infatti rivelato: “Io sono venuto qua per godermi l’esperienza. Io per te non sarei mai venuto qua, perché non ti avrei mai voluto vedere. Perché mi piaci e so come siamo fatti“. Nikita, sorpresa da queste dichiarazioni, gli chiede: “Ancora?“. Il ragazzo conferma che c’è ancora un’attrazione nei suoi confronti, nonostante l’addio: “Mi piacerai sempre, non è che butti via così…“. Tuttavia, Nikita sembra essere ancora invaghita di Luca Onestini: come si svilupperanno le dinamiche del trio nelle prossime settimane?

