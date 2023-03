Nikita Pelizon e Oriana Marzoli: rapporto senza lieto fine?

Se Antonella Fiordelisi è riuscita a ricostruire il suo rapporto con tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip attualmente in casa, Nikita Pelizon non è riuscita a fare lo stesso. Per preservare il suo rapporto con Edoardo Donnamaria, durante gli ultimi giorni di permanenza nella casa del fidanzato, Antonella si era riavvicinata a Giaele, Luca Onestini, Oriana Marzoli e Tavassi che, dopo la squalifica di Edoardo, la stanno aiutando ad affrontare la mancanza e a vivere più serenamente i giorni che le restano da trascorrere nella casa.

Francesca Dugarte, l'ex Amici annuncia l'arrivo del secondo figlio/ "A settembre…"

Nikita, invece, non è riuscita a fare lo stesso nonostante l’aiuto di Antonella con cui trascorre la maggior parte del tempo. Negli ultimi giorni, in particolare, il rapporto tra la Pelizon e Oriana Marzoli si è ridotto ai minimi storici. Durante un momento di sfogo con Antonella, Nikita ammette di non vedere sincerità in Oriana.

Nikita Pelizon contro Oriana: "Piange senza lacrime"/ "Con Daniele non riesce..."

Le critiche di Nikita Pelizon a Oriana Marzoli

“Non le sono mai andata a genio”, dice Nikita Pelizon ad Antonella Fiordelisi parlando di Oriana. Antonella prova a difendere Oriana: “Lei non è cattiva, ma ha atteggiamenti che ti fanno allontanare”, ma Nikita ribadisce di aver sentito la mancanza di Daniele che si sarebbe allontanato da lei per la frequentazione con Oriana.

Nikita, poi, elenza alcuni atteggiamenti di Oriana che non le sono piaciuti: “Da Luca becchi un rifiuto, con Daniele, anche con insistenza, non riesci a concludere tanto che ieri, quando piangeva, ha detto ‘cavolo, mi stavo conoscendo con una persona e mancano venti giorni alla fine di questo programma e piange senza lacrime. Cosa vuol dire?“, chiede Nikita non trovando una risposta alle sue domande. Clicca qui per vedere il video.

Sonia Bruganelli lascia il ruolo di opinionista al GF Vip?/ "Mi sono divertita, ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA