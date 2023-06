Nikita Pelizon diventa cantante: Mojito è il primo singolo/ “Tra un angelo e un unicorno vivimi fino…”

Nikita Pelizon diventa cantante

Dopo Edoardo Donnamaria che ha ottenuto un grande successo con il brano “Il cielo stanotte” e che il prossimo 21 luglio pubblicherà il nuovo singolo dal titolo “Piccolo sole”, anche Nikita Pelizon si lancia nel mondo della musica. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, dopo essersi dedicata alla vendita delle sue giacche e aver lanciato la serie “Nikita in tour”, progetto lanciato su You Tube in cui coinvolge il pubblico nei suoi viaggi, la Pelizon ha pubblicato il singolo. L’ora X è scattata il 30 giugno e la Pelizon ha atteso l’uscita del brano con una diretta fatta su Instagram.

Durante una cena con Antonella Fiordelisi, apparsa nella stessa diretta, Nikita ha esortato i suoi followers ad ascoltare il brano, ma a non pubblicare alcun tik tok spiegando che il primo che darà il via al tutto sarà quello che farà lei personalmente. Per il suo debutto ufficiale nel mondo della musica, dunque, Nikita ha scelto un titolo molto estivo.

Mojito è il titolo del singolo di Nikita Pelizon

S’intitolo “Mojito” il singolo di Nikita Pelizon. Il testo è in italiano mentre la musica ha un ritmo allegro e tipico dei tormentoni estivi. “Tra un angelo e un unicorno vivimi fino in fondo… E prendo un altro mojito con te che mi guardi tra la gente mi cercherai tu e adesso che sei vicino può rubarmi un besito… il nostro sogno proibito”, canta Nikita che lancia così la sfida ai tantissimi tormentoni estivi che sono stati già pubblicati.

Dopo l’avventura e la vittoria nella casa del Grande Fratello vip, il futuro di Nikita Pelizon sarà nel mondo della musica?

