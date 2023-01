Nikita Pelizon dubbi sull’ex fidanzato Valerio Tremiterra/ “Lo penso ma…”

Nikita Pelizon e il confronto con l’ex Valerio: “Sapevo che questa storia sarebbe finita”

Nikita Pelizon ha avuto un confronto con il suo ex Valerio Tremiterra, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 2022. La modella lo ha lasciato all’interno della Casa, ma nonostante tutto l’uomo ha riservato a Nikita solo parole dolci per lei.

Valerio Tremiterra ha rivolto a Nikita Pelizon solo pensieri al miele: “Sono stati 4 mesi molto difficili. È stato molto complicato, però grazie a te oggi posso raccontarlo, grazie alla tua forza e alla tua energia e volevo dirtelo di persona. Sono stato il primo a suggerirti di andare avanti in questa avventura ma sapevo dentro di me che questa storia sarebbe finita, era palese. Fuori hai tanta gente che ti vuole bene, ci sono anche io nel mio piccolo a supportarti. Ora continua fino alla finale, continua da sola e non lasciarti ingannare da tante iene che sono qui dentro”. La modella è sembrata felice di ricevere queste belle parole e ha risposto: “Ti voglio un sacco di bene, grazie che sei venuto qua”.

Nikita Pelizon e i dubbi sull’ex Valerio: “Quando lo penso è bello ma…”

Dopo il confronto con l’ex Valerio Tremiterra al Grande Fratello Vip 2022, Nikita Pelizon è entrata in crisi. La modella non sa dare un nome a cosa prova per lui, ed è confusa sulla precisa natura dei suoi sentimenti. La gieffina si è sfogata con Antonella Fiordelisi: “Lo penso, sì, ma non so in quale forma pensarlo“.

La modella continua: “Se devo essere totalmente sincera pensarlo può essere super bello, ma non sono sicura“. A questo punto è intervenuta anche la schermidora che ha aggiunto: “Hai pensato che è persona speciale e che gli vuoi bene. Anche perchè è stato molto carino ti ha detto delle cose bellissime.” Antonella ha continuato a ricordare alla modella tutte le belle parole spese dal suo ex fidanzato nei suoi confronti. Per vedere il video clicca qui.

