Nikita Pelizon e Edoardo Donnamaria in lacrime per Luca e Antonella/ “Mi sento scema”

Nikita Pelizon ed Edoardo in lacrime al GF Vip: ecco cosa è successo

Gli ultimi giorni, nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 non sono stati affatto semplici per i concorrenti, soprattutto per Nikita Pelizon ed Edoardo Donnamaria. Il volto di Forum ha litigato pesantemente con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi, mentre la modella è stata rifiutata da Luca Onestini.

I due concorrenti sono stati sorpresi entrambi in lacrime nella Casa. Edoardo sta sempre di più maturando la consapevolezza di rompere con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi. Se da un lato il volto di Forum è deciso a prendere questa decisione, dall’altro ne soffre come è normale che sia. Nikita Pelizon, invece, è scoppiata a piangere a causa del sentimento che prova per Luca Onestini che le ha rifilato in due di picche. A consolare la modella ci ha pensato Patrizia Rossetti che le ha detto: “Lo so che non è facile. Non ti voglio vedere così. Non è semplice. L’amore è così, fa star bene e fa star male.” A questo punto Nikita aggiunge: “Mi sento scema“, ma la conduttrice la rassicura: “Non sei scema, stai provando delle cose alle quali forse non eri preparata, non qua dentro, con qualcuno che non credevi”.

Da una parte Edoardo. D in lacrime esausto degli atteggiamenti di Antonella. Dall’altra Nikita che si è illusa che ci potesse essere un qualcosa con Onestini… E questo dopo è il risultato LORO DEVONO VOLARE DA SOLI PERCHÈ STANNO SOLO CHE MALE 💔#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/a5sWADssY5 — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 16, 2022

Nikita Pelizon è sempre più provata e confusa dal rapporto venutosi a creare con Luca Onestini. Secondo la modella l’ex tronista si comporta in modo ambiguo, e questo la fa stare male. I due concorrenti hanno avuto un confronto piuttosto acceso in cui la modella dichiara: “Ci sono rimasta male perché oggettivamente dai tuoi comportamenti sembrava una cosa e da quello che vai dire agli altri sembra un’altra”.

A questo punto, Luca Onestini si indispone e la discussione finisce molto male per Nikita Pelizon: “Queste sono le cose da fare per farmi scappare la gente così, che ti sta sempre a criticare, che cerca di trovare difetti, problemi, che ti impedisce di essere te stesso, è gente che non voglio al mio fianco”.











